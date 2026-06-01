كرة سلة - ثنائي الأهلي المحترف ضمن الفريق الثاني بالدوري الإفريقي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الإفريقي 2026 The BAL جوائز النسخة الجارية.

وتوج تايجرز الرواندي بلقب البطولة بعد الفوز على بترو دي لواندا 90-88.

وشهد التشكيل المثالي تواجد ثنائي من تايجرز حامل اللقب ومثله من أهلي بنغازي ولاعب وحيد من بترو دي لواندا وصيف البطولة.

بينما تشكيل الفريق الثاني شهد تواجد زاك لوفتون وكيفن ميرفي ثنائي الأهلي المصري.

كما تواجد التونسي عمر عبادة لاعب الإفريقي التونسي في تشكيل الفريق الثاني.

وفي تشكيل الفريق الدفاعي الثاني تواجد أوساي أوسيفو محترف الأهلي.

وكان أهلي بنغازي قد فاز على الأهلي المصري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 106-98.

المباراة شهدت غياب كل من زاك لوفتون ونوني أوموت وعمرو زهران وإيهاب أمين عن صفوف الأهلي.

ولعب عاصم مرعي لاعب منتخب مصر ضمن صفوف أهلي بنغازي خلال البطولة.

واختتم الأهلي المصري موسمه بالتتويج بثلاثة ألقاب وهم دوري السوبر ودوري المرتبط وكأس السوبر المصري.

ويمثل الأهلي مصر في النسخة المقبلة من الدوري الإفريقي عقب تتويجه هذا الموسم بالدوري المصري.