مدرب نيجيريا يفجر مفاجأة: استبعدت أوسيمين بسبب احتمال انتقاله من جالاتاسراي

أثار إريك شيل المدير الفني لمنتخب نيجيريا الجدل بعد تصريحاته بشأن استبعاد فيكتور أوسيمين من معسكر الفريق خلال فترة التوقف الدولي.

وغاب الثنائي فيكتور أوسيمين وأديمولا لوكمان عن معسكر نيجيريا الذي يتخلله مباراتين وديتين في ظل غياب النسور عن كأس العالم.

وأوضح مدرب نيجيريا أن المهاجم لن يشارك في مواجهتي بولندا والبرتغال الوديتين بسبب ارتباطه باحتمالات انتقال خلال الفترة الحالية.

وقال شيل في تصريحات صحفية: "أوسيمين لن يكون معنا في مباراتي بولندا والبرتغال، لأنه قد يكون بصدد تغيير ناديه، لذلك فضلت بقائه بعيدا".

وأضاف: "اللعب وأنت غير مركز ذهنيا بنسبة 100% ليس وضعا جيدا، ولذلك لم أرغب في المخاطرة به".

وتسببت تصريحات مدرب نيجيريا في زيادة التكهنات حول مستقبل أوسيمين، خاصة في ظل ارتباط اسمه بالانتقال إلى عدة أندية أوروبية كبرى.

كما أثارت هذه التصريحات تفاعلا واسعا بين الجماهير، خاصة جماهير جالاتاسراي التي تتابع موقف اللاعب عن قرب في ظل ارتباط اسمه بالفريق التركي.

ويأتي غياب أوسيمين ليزيد الغموض حول مستقبله، في وقت ينتظر فيه الجميع حسم وجهته المقبلة خلال فترة الانتقالات.