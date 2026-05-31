بسبب أزمة في التأشيرات.. منتخب جنوب إفريقيا يفشل في السفر لأمريكا الشمالية

الأحد، 31 مايو 2026 - 13:30

كتب : FilGoal

مصر - جنوب إفريقيا

فشلت بعثة منتخب جنوب إفريقيا في مغادرة البلاد نحو المكسيك للمشاركة في كأس العالم بسبب أزمة في التأشيرات.

ويلعب منتخب جنوب إفريقيا المباراة الافتتاحية للمونديال أمام منتخب المكسيك المضيف على ملعب أزتيكا يوم 11 يونيو.

وكان من المقرر أن يغادر المنتخب الجنوب إفريقي على ⁠متن طائرة خاصة صباح الأحد نحو معسكره التدريبي في المكسيك، لكن أزمة التأشيرات حالت دون ذلك.

أخبار متعلقة:
منتخب مصر يصل الولايات المتحدة استعدادا لـ كأس العالم رباعي التحكيم المصري يلحق بمنتخب مصر نحو الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم أون سبورت تحصل على حقوق بث لقاء مصر والبرازيل إبراهيم حسن: سنبذل أقصى جهدنا لإسعاد المصريين في كأس العالم

وجاء بيان الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم على النحو التالي:

لم تتمكن بعثة منتخب جنوب إفريقيا من السفر صباح اليوم إلى أمريكا الشمالية كما كان مخططا بسبب عقبات تتعلق بالتأشيرات الخاصة ببعض اللاعبين والمسؤولين.

سنعمل على مدار الساعة لضمان سفر الفريق إلى مدينة مكسيكو سيتي في أقرب وقت ممكن.

وفي هذه الأثناء سيواصل منتخب الأولاد تدريباته في جوهانسبرج حتى حل الأزمة والسفر إلى المكسيك.

ونؤكد التزامنا بضمان استمرار تحضيرات الفريق للبطولة وفق المسار المخطط له.

سيعقد الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم اجتماعًا طارئًا مساء يوم الأحد 31 مايو 2026، وسيتم إبلاغ الشعب الجنوب إفريقي بأي مستجدات إضافية بعد انتهاء الاجتماع.

وذكرت شبكة SABC Sport أن سفر البعثة تأجل بسبب أزمة في استخراج التأشيرات لأكثر من 20 فردا من البعثة معظمهم من اللاعبين.

تستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

يتواجد منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الأولى رفقة المكسيك والتشيك وكوريا الجنوبية.

وجاءت قائمة البافانا بافانا

حراسة المرمى

رونوين ويليامز – صنداونز

ريكاردو جوس – سيويليلي

سيبهو تشايني – أورلاندو بايرتس

الدفاع

خوليسو موداو – صنداونز

ثابانج ماتولودي – بولوكواني سيتي

كاموجيلو سيبيليبيلي – أورلاندو بايرتس

أوبري موديبا – صنداونز

أولويثو ماخانيا – سينسيناتي الأمريكي

برادلي كروس – كايزر تشيفز

ساموكيلو كابيني – مولده السويدي

خولوماني نداماني – صنداونز

مبيكيزيلي مبوكازي – شيكاغو فاير الأمريكي

إيمي أوكون – هانوفر الألماني

نكوسيناثي سيبيسي – أورلاندو بايرتس

لاعبو الوسط

تيبوهو موكوينا – صنداونز

سبيهليلو سيثولي – تونديلا البرتغالي

جايدن آدامز – صنداونز

ثالينتي مباثا – أورلاندو بايرتس

الهجوم

لايل فوستر – بيرنلي الإنجليزي

إكرام راينرز – صنداونز

ريليبوهيل موفوكينج – أورلاندو بايرتس

تشيبانج موريمي – أورلاندو بايرتس

إيفيدنس ماكجوبا – أورلاندو بايرتس

ثيمبا زواني – صنداونز

أوسوين أبوليس – أورلاندو بايرتس

ثابيلو ماسيكو – ليماسول القبرصي

كأس العالم جنوب إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا للناشئين - السنغال تقصي المغرب وتتأهل للنهائي أمام تنزانيا السنغال تنفي أزمة ثياو قبل المونديال وتعلن: لا تأثير على الاستعدادات أمم إفريقيا للناشئين - ركلات الترجيح تمنع مصر من الوصول للنهائي أمام تنزانيا قصص المونديال المنسية - جريمة في خيخون تقرير: موسيماني بين 5 مرشحين لقيادة كايزر تشيفز أمم إفريقيا للناشئين - محكمة من ناميبيا لمواجهة مصر ضد تنزانيا قائمة جنوب إفريقيا - 7 محترفين وهيمنة صنداونز وأورلاندو على الخيارات النهائية لكأس العالم منتخب الجزائر يبدأ استعداداته لكأس العالم رغم عدم إعلان القائمة
أخر الأخبار
أسكتلندا تستدعي فليتشر بدلا من جيلمور في قائمة كأس العالم 2 دقيقة | في المونديال
مع قرب تعافيه من الإصابة.. يامال يشارك في تدريبات إسبانيا 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: موناكو مهتم بضم كاسادو.. واللاعب لم يحسم قراره 20 دقيقة | ميركاتو
بعثة قطر تصل إلى أمريكا.. ومواجهة ضد السلفادور قبل كأس العالم 45 دقيقة | في المونديال
بسبب أزمة في التأشيرات.. منتخب جنوب إفريقيا يفشل في السفر لأمريكا الشمالية 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
لا جازيتا: إنتر يجهز عرضا يصل إلى 50 مليون يورو لضم باليسترا 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
رئيس كومو: التأهل لدوري الأبطال فاجأنا.. ومستقبل فابريجاس وباز ليس بأيدينا ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: موافقة فليك شرط الحسم لصفقة سيلفا.. وعرض مالي أفضل من أتلتيكو مدريد ساعة | الدوري الإسباني
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - صلاح والشناوي وتريزيجيه في كأس العالم مجددا.. واستبعاد أقطاي 2 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 3 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 4 ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت عن تدريبه
/articles/530050/بسبب-أزمة-في-التأشيرات-منتخب-جنوب-إفريقيا-يفشل-في-السفر-لأمريكا-الشمالية