بسبب أزمة في التأشيرات.. منتخب جنوب إفريقيا يفشل في السفر لأمريكا الشمالية

فشلت بعثة منتخب جنوب إفريقيا في مغادرة البلاد نحو المكسيك للمشاركة في كأس العالم بسبب أزمة في التأشيرات.

ويلعب منتخب جنوب إفريقيا المباراة الافتتاحية للمونديال أمام منتخب المكسيك المضيف على ملعب أزتيكا يوم 11 يونيو.

وكان من المقرر أن يغادر المنتخب الجنوب إفريقي على ⁠متن طائرة خاصة صباح الأحد نحو معسكره التدريبي في المكسيك، لكن أزمة التأشيرات حالت دون ذلك.

وجاء بيان الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم على النحو التالي:

لم تتمكن بعثة منتخب جنوب إفريقيا من السفر صباح اليوم إلى أمريكا الشمالية كما كان مخططا بسبب عقبات تتعلق بالتأشيرات الخاصة ببعض اللاعبين والمسؤولين.

سنعمل على مدار الساعة لضمان سفر الفريق إلى مدينة مكسيكو سيتي في أقرب وقت ممكن.

وفي هذه الأثناء سيواصل منتخب الأولاد تدريباته في جوهانسبرج حتى حل الأزمة والسفر إلى المكسيك.

ونؤكد التزامنا بضمان استمرار تحضيرات الفريق للبطولة وفق المسار المخطط له.

سيعقد الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم اجتماعًا طارئًا مساء يوم الأحد 31 مايو 2026، وسيتم إبلاغ الشعب الجنوب إفريقي بأي مستجدات إضافية بعد انتهاء الاجتماع.

وذكرت شبكة SABC Sport أن سفر البعثة تأجل بسبب أزمة في استخراج التأشيرات لأكثر من 20 فردا من البعثة معظمهم من اللاعبين.

تستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

يتواجد منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الأولى رفقة المكسيك والتشيك وكوريا الجنوبية.

وجاءت قائمة البافانا بافانا

حراسة المرمى

رونوين ويليامز – صنداونز

ريكاردو جوس – سيويليلي

سيبهو تشايني – أورلاندو بايرتس

الدفاع

خوليسو موداو – صنداونز

ثابانج ماتولودي – بولوكواني سيتي

كاموجيلو سيبيليبيلي – أورلاندو بايرتس

أوبري موديبا – صنداونز

أولويثو ماخانيا – سينسيناتي الأمريكي

برادلي كروس – كايزر تشيفز

ساموكيلو كابيني – مولده السويدي

خولوماني نداماني – صنداونز

مبيكيزيلي مبوكازي – شيكاغو فاير الأمريكي

إيمي أوكون – هانوفر الألماني

نكوسيناثي سيبيسي – أورلاندو بايرتس

لاعبو الوسط

تيبوهو موكوينا – صنداونز

سبيهليلو سيثولي – تونديلا البرتغالي

جايدن آدامز – صنداونز

ثالينتي مباثا – أورلاندو بايرتس

الهجوم

لايل فوستر – بيرنلي الإنجليزي

إكرام راينرز – صنداونز

ريليبوهيل موفوكينج – أورلاندو بايرتس

تشيبانج موريمي – أورلاندو بايرتس

إيفيدنس ماكجوبا – أورلاندو بايرتس

ثيمبا زواني – صنداونز

أوسوين أبوليس – أورلاندو بايرتس

ثابيلو ماسيكو – ليماسول القبرصي