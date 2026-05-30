نجوموها: نصيحة صلاح غيرت نظرتي لكرة القدم.. ورحيله خسارة كبيرة لـ ليفربول

كشف ريو نجوموها جناح ليفربول الشاب عن نصيحة محمد صلاح له، مؤكدا أن كلمات قائد الريدز كان لها تأثير كبير على تطوره.

وقال نجوموها عبر شبكة سكاي سبورتس: "في إحدى المرات بعد التدريب أخبرني محمد صلاح أن اللاعبين الكبار لا يملكون الموهبة فقط، بل يضيفون إليها تسجيل الأهداف وصناعة الأهداف أيضًا".

وأضاف: "من الواضح أنه حطم العديد من الأرقام القياسية، لذلك كان لكلامه تأثير كبير علي، لقد أخبرني أنه يعلم أنني لاعب جيد، لكن إذا أردت الوصول إلى المستوى التالي فعلي أن أضيف إلى أدائي المزيد من الأهداف والتمريرات الحاسمة".

وتحدث لاعب ليفربول الشاب عن شعوره بعد إعلان رحيل صلاح قائلا: "أعتقد أننا كنا خلال فترة التوقف الدولي عندما أعلن ذلك، وبالنسبة لي شخصيا فهو قدوة كبيرة جدا".

وواصل: "رؤية رحيله ليست خسارة لي فقط، بل للاعبين وللنادي أيضا، لأنه أسطورة من أساطير النادي".

وأتم: "نعم، سيكون رحيله خسارة كبيرة، كل ما أنجزه سيظل موجودا، وأنا متأكد من أن الكثيرين سيحاولون الاستفادة من إرثه وطريقته في اللعب خلال السنوات المقبلة".

وخاض ريو مع ليفربول الموسم الحالي 31 مباراة مسجلا 3 أهداف وصنع آخر.