منافس مصر - إيران تقلب الطاولة على جامبيا وتنتصر بالثلاثة وديا

الجمعة، 29 مايو 2026 - 21:38

كتب : FilGoal

منتخب إيران

حقق منتخب إيران الفوز على جامبيا وديا بنتيجة 3-1 في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2026.

ويخوض منتخب إيران منافس مصر في المجموعة السابعة التي تضم أيضا بلجيكا ونيوزيلندا معسكره في تركيا.

وأقيمت المباراة على ملعب ماردان في مدينة أنطاليا التركية.

أخبار متعلقة:
منافس مصر - إيران تطالب بتأشيرات متعددة الدخول إلى أمريكا قبل كأس العالم منافس مصر - إيران تنقل معسكر كأس العالم إلى المكسيك بسبب التوتر مع أمريكا منافس مصر - لاعبو إيران يتوافدون على السفارة الأمريكية من أجل تأشيرات الدخول منافس مصر - مدير منتخب إيران: استبعدنا فكرة خوض مباراة ودية أمام أحد الفرق التركية

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم المنتخب الجامبي بهدف عمر كولي بعد عرضية أرضية أودعها في الشباك في الدقيقة 42.

وقلب المنتخب الإيراني في الشوط الثاني، فأدرك التعادل سريعا بتسديدة أرضية قوية في الدقيقة 47 عن طريق أريا يوسيفي.

وفي الدقيقة 59 أضاف رامين رازيان الهدف الثاني بتصويبة مدوية من على حدود منطقة الجزاء بعد تشتيت ضعيف من الدفاع لعرضية من الجهة اليسرى.

وفي منتصف الشوط الثاني ضاعف القائد مهدي طارمي النتيجة لتصبح 3-1 بتصويبة أرضية قوية بعد عرضية من الجهة اليسرى، لتنتهي المباراة بفوز منافس مصر.

وسبق أن أعلن مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم نقل معسكر منتخب إيران في كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة إلى المكسيك.

ويأتي القرار في ظل التوتر العسكري بين إيران والولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية، والذي أثر على ترتيبات مشاركة المنتخب في البطولة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب إيران مبارياته في دور المجموعات داخل الولايات المتحدة، وتحديدا في ولايتي كاليفورنيا وسياتل، وفقا للجدول المعلن.

وكانت هناك مطالب إيرانية سابقة بنقل المباريات إلى المكسيك، إلا أن فيفا تمسك بإقامة المباريات في أماكنها المحددة مسبقا.

وطالب الاتحاد الإيراني لكرة القدم الولايات المتحدة بمنح بعثة منتخب إيران تأشيرات متعددة الدخول، قبل انطلاق منافسات كأس العالم.

ولم يحصل لاعبو المنتخب حتى الآن على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، رغم تقدم عدد منهم بطلبات خلال تواجدهم في تركيا حيث يقيم الفريق معسكرا تدريبيا.

ويفتتح منتخب إيران مشواره في البطولة يوم 15 يونيو بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجلوس، ثم يواجه بلجيكا، قبل أن يختتم دور المجموعات أمام مصر في سياتل يوم 21 يونيو.

إيران منافس مصر كأس العالم
نرشح لكم
طنطاوي وثابت منسقان إعلاميان في كأس العالم 2026 اتحاد الكرة يوضح حقيقة طلب سفر أفراد إضافيين مع بعثة المنتخب في كأس العالم كاسيميرو: لا داعي لتكرار الأسئلة عن نيمار.. بقية اللاعبين متاحون أدفوكات: لا نريد الظهور فقط في كأس العالم في الجول يكشف موقف ياسر إبراهيم ولاشين من السفر لكأس العالم بعد إصابتهما أمام روسيا قائمة الأرجنتين - 17 لاعبا من 2022 ينضمون لكأس العالم 2026.. و8 لأول مرة نيس يوضح تفاصيل أزمة العبدي وتونس قبل ملحق البقاء.. ويدين الهجوم على لاعبه إبراهيم حسن: نعمل لمصلحة منتخب مصر ولا نظلم أي لاعب
أخر الأخبار
منافس مصر - إيران تقلب الطاولة على جامبيا وتنتصر بالثلاثة وديا 5 دقيقة | في المونديال
مؤتمر ساكا: لدينا الحماس لصناعة التاريخ.. وهنري دعمني 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
طنطاوي وثابت منسقان إعلاميان في كأس العالم 2026 20 دقيقة | في المونديال
مؤتمر أرتيتا: نريد خطف أبطال أوروبا من سان جيرمان وكتابة تاريخ جديد لأرسنال ساعة | دوري أبطال أوروبا
أحمد سامي يعلن عبر في الجول رحيله عن تدريب مودرن سبورت ساعة | الدوري المصري
مؤتمر ديمبيلي: أرسنال فريق قوي.. ونبحث عن بطولتنا الثانية ساعة | دوري أبطال أوروبا
بصور يامال وبيدري ورافينيا.. أتلتيكو مدريد يرد بقوة من شائعات انتقال ألفاريز لـ برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
المقاولون العرب ينتصر على مودرن.. وزد يخطف تعادلا مثيرا من الكهرباء 2 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا تحت 17 - مصر (0) 3-4 (0) تنزانيا.. إلى البرونزية 2 مؤتمر حسام حسن: استبعاد مصطفى محمد؟ اعتبروني مدربا أجنبيا 3 في الجول يكشف موقف ياسر إبراهيم ولاشين من السفر لكأس العالم بعد إصابتهما أمام روسيا 4 انضمام عضو جديد لجهاز منتخب مصر قبل كأس العالم
/articles/529976/منافس-مصر-إيران-تقلب-الطاولة-على-جامبيا-وتنتصر-بالثلاثة-وديا