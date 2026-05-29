منافس مصر - إيران تقلب الطاولة على جامبيا وتنتصر بالثلاثة وديا

حقق منتخب إيران الفوز على جامبيا وديا بنتيجة 3-1 في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2026.

ويخوض منتخب إيران منافس مصر في المجموعة السابعة التي تضم أيضا بلجيكا ونيوزيلندا معسكره في تركيا.

وأقيمت المباراة على ملعب ماردان في مدينة أنطاليا التركية.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم المنتخب الجامبي بهدف عمر كولي بعد عرضية أرضية أودعها في الشباك في الدقيقة 42.

وقلب المنتخب الإيراني في الشوط الثاني، فأدرك التعادل سريعا بتسديدة أرضية قوية في الدقيقة 47 عن طريق أريا يوسيفي.

وفي الدقيقة 59 أضاف رامين رازيان الهدف الثاني بتصويبة مدوية من على حدود منطقة الجزاء بعد تشتيت ضعيف من الدفاع لعرضية من الجهة اليسرى.

وفي منتصف الشوط الثاني ضاعف القائد مهدي طارمي النتيجة لتصبح 3-1 بتصويبة أرضية قوية بعد عرضية من الجهة اليسرى، لتنتهي المباراة بفوز منافس مصر.

وسبق أن أعلن مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم نقل معسكر منتخب إيران في كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة إلى المكسيك.

ويأتي القرار في ظل التوتر العسكري بين إيران والولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية، والذي أثر على ترتيبات مشاركة المنتخب في البطولة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب إيران مبارياته في دور المجموعات داخل الولايات المتحدة، وتحديدا في ولايتي كاليفورنيا وسياتل، وفقا للجدول المعلن.

وكانت هناك مطالب إيرانية سابقة بنقل المباريات إلى المكسيك، إلا أن فيفا تمسك بإقامة المباريات في أماكنها المحددة مسبقا.

وطالب الاتحاد الإيراني لكرة القدم الولايات المتحدة بمنح بعثة منتخب إيران تأشيرات متعددة الدخول، قبل انطلاق منافسات كأس العالم.

ولم يحصل لاعبو المنتخب حتى الآن على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، رغم تقدم عدد منهم بطلبات خلال تواجدهم في تركيا حيث يقيم الفريق معسكرا تدريبيا.

ويفتتح منتخب إيران مشواره في البطولة يوم 15 يونيو بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجلوس، ثم يواجه بلجيكا، قبل أن يختتم دور المجموعات أمام مصر في سياتل يوم 21 يونيو.