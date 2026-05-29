"سيبقى في الذاكرة إلى الأبد".. بايرن ميونيخ يعلن عودة جاكسون إلى تشيلسي

أنهى نادي بايرن ميونيخ الألماني علاقته التعاقدية مع المهاجم الإيفواري نيكولاس جاكسون.

وانتقل جاكسون مع بداية الموسم المنصرم إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء بـ65 مليون يورو في حال أراد الفريق البافاري تفعيل هذا البند.

وكتب بايرن عبر حسابه على منصة "إكس": "موسم سيبقى محفورا في الذاكرة إلى الأبد".. شكرا لك على كل اللحظات الجميلة واللحظات الرائعة يا نيكولاس".

𝐌𝐞𝐫𝐜𝐢, 𝐍𝐢𝐜𝐨! 🇸🇳 Eine Saison, die für immer in Erinnerung bleibt 🏆🏆 Danke für all die 𝐌𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐮𝐧𝐝 𝐝𝐞𝐢𝐧𝐞𝐧 𝐄𝐢𝐧𝐬𝐚𝐭𝐳, Nico! ❤️ pic.twitter.com/dk4hhZhtSQ — FC Bayern München (@FCBayern) May 29, 2026

وكان ماكس إيبرل المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ قد قال في تصريحات لشبكة ZDF الألمانية عن مستقبل نيكولاس جاكسون : "لن نفعل بند الشراء الخاص بنيكولاس جاكسون".

وخاض جاكسون مع بايرن ميونيخ الموسم الحالي 34 مباراة مسجلا 11 هدفا وصنع 4 آخرين.

وقاد جاكسون بايرن ميونيخ لحسم لقب الدوري الألماني رقم 35 في تاريخه والثاني على التوالي.

وبذلك سيعود المهاجم الدولي السنغالي إلى صفوف تشيلسي لتحديد مصيره سواء بالاستمرار أو الرحيل مجددا.

يذكر أن تشيلسي تعاقد مع الإسباني تشابي ألونسو لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.