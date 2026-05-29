"سيبقى في الذاكرة إلى الأبد".. بايرن ميونيخ يعلن عودة جاكسون إلى تشيلسي

الجمعة، 29 مايو 2026 - 16:23

كتب : FilGoal

أنهى نادي بايرن ميونيخ الألماني علاقته التعاقدية مع المهاجم الإيفواري نيكولاس جاكسون.

وانتقل جاكسون مع بداية الموسم المنصرم إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء بـ65 مليون يورو في حال أراد الفريق البافاري تفعيل هذا البند.

وكتب بايرن عبر حسابه على منصة "إكس": "موسم سيبقى محفورا في الذاكرة إلى الأبد".. شكرا لك على كل اللحظات الجميلة واللحظات الرائعة يا نيكولاس".

وكان ماكس إيبرل المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ قد قال في تصريحات لشبكة ZDF الألمانية عن مستقبل نيكولاس جاكسون : "لن نفعل بند الشراء الخاص بنيكولاس جاكسون".

وخاض جاكسون مع بايرن ميونيخ الموسم الحالي 34 مباراة مسجلا 11 هدفا وصنع 4 آخرين.

وقاد جاكسون بايرن ميونيخ لحسم لقب الدوري الألماني رقم 35 في تاريخه والثاني على التوالي.

وبذلك سيعود المهاجم الدولي السنغالي إلى صفوف تشيلسي لتحديد مصيره سواء بالاستمرار أو الرحيل مجددا.

يذكر أن تشيلسي تعاقد مع الإسباني تشابي ألونسو لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

