تشكيل مصر - عبد المنعم أساسي في الدفاع.. ومرموش يقود الهجوم ضد روسيا

يبدأ محمد عبد المنعم أساسيا في دفاع منتخب مصر لمواجهة روسيا وديا استعدادا لكأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخبان في التاسعة مساءً على استاد القاهرة.

ويخوض عبد المنعم أول مباراة له أساسيا منذ 398 يوما عندما شارك لآخر مرة كأساسي مع نيس ضد باريس سان جيرمان الموسم الماضي وتعرض خلال اللقاء للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

واكتفى المدافع المصري منذ ذلك الحين بالمشاركة لعدة دقائق كبديل فقط مع منتخب مصر ضد السعودية وديا في مارس الماضي، ولم يخض أي دقيقة بقميص نيس هذا الموسم.

ويواصل مصطفى شوبير حراسة مرمى منتخب مصر بعدما بدأ في وديتي السعودية وإسبانيا الأخيرتين.

ويقود عمر مرموش الهجوم فيما يجلس الثنائي أقطاي عبد الله وحمزة عبد الكريم على الدكة.

وجاء تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: مصطفي شوبير

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - كريم حافظ

الوسط: مهند لاشين - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" – عمر مرموش - أحمد سيد "زيزو"

وعلى مقاعد البدلاء: محمد الشناوي - مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - رامي ربيعة - محمود صابر - نبيل عماد - هيثم حسن - إبراهيم عادل - مصطفي زيكو - أقطاي عبد الله - حمزة عبد الكريم.

ويغيب الثنائي محمد صلاح لحصوله على راحة، وحمدي فتحي بسبب تعرضه للطرد في مباراة إسبانيا الماضية.

وقال إبراهيم حسن عبر موقع اتحاد الكرة: "اتفقنا على إجراء 11 تبديلا خلال ودية روسيا، وفي حال انتهاء المباراة بالتعادل سنلجأ لركلات الترجيح".

ويغيب عن اللقاء كل من محمد صلاح الذي وصل اليوم لمعسكر منتخب مصر بالإضافة لحمدي فتحي بسبب الإيقاف.

ومن المنتظر إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر والتي ستضم 26 لاعبا عقب مباراة مصر ضد روسيا الودية.

وسبق أن تقدم منتخب مصر بطلب لفيفا لاعتماد المباراة كمباراة دولية.

ويسافر المنتخب يوم 30 مايو الجاري إلى أوهايو لمواجهة البرازيل يوم 6 يونيو المقبل، قبل خوض كأس العالم.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.