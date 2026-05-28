سكاي: روبرتسون يتمسك بالانتقال إلى توتنام رغم عرض يوفنتوس

يتمسك أندرو روبرتسون بالانتقال إلى توتنام، رغم محاولة متأخرة من يوفنتوس لخطف الصفقة.

وخاض روبرتسون المباراة الأخيرة مع ليفربول ضد برينتفورد قبل الرحيل.

وينتهي عقد الظهير الاسكتلندي مع ليفربول بنهاية يونيو الجاري، ليصبح لاعبا حرا، بعدما قضى مسيرة طويلة مع الفريق منذ انضمامه من هال سيتي في 2017.

وكشفت شبكة سكاي عن تحرك يوفنتوس خلال الأيام الماضية لمحاولة ضم اللاعب، لكن المفاوضات لم تتطور، خاصة مع اتفاق روبرتسون مسبقا على الانتقال إلى توتنام منذ عدة أشهر.

ويأتي ذلك في ظل قيادة روبرتو دي زيربي للفريق، إلى جانب نجاح توتنام في تفادي الهبوط من الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة.

وشارك روبرتسون في 36 مباراة مع ليفربول خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

وتوج روبرتسون بلقبين للدوري الإنجليزي، ولقب لدوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة للقبين لكأس الرابطة.

كما توج بكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، ودرع المجتمع.

وبذلك يكشف ليفربول عن ثاني لاعبيه الراحل بنهاية الموسم، بعد محمد صلاح الذي كشف عن رحيله بنهاية الموسم.

وسيشارك روبرتسون رفقة منتخب أسكتلندا في كأس العالم المقبلة لأول مرة منذ عام 1998.