ذا أثليتك: أرسنال يحدد سعر جابرييل جيسوس وسط اهتمام عدة أندية

الخميس، 28 مايو 2026 - 11:09

كتب : FilGoal

جيسوس - أرسنال ضد إنتر

حدد نادي أرسنال سعر بيع جابرييل جيسوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويمتد عقد جيسوس مع أرسنال حتى صيف 2027، ما يمنح النادي مرونة في اتخاذ قرار بيعه دون ضغوط.

وكشفت شبكة ذا أثليتك عن طلب أرسنال ما بين 18 إلى 20 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل المهاجم البرازيلي، في ظل اهتمام عدة أندية بضمه.

وشارك اللاعب صاحب الـ29 عاما في نصف مباريات الموسم فقط بسبب إصابة في أربطة الركبة تعرض لها في يناير 2025.

وسجل جيسوس 6 أهداف في 27 مباراة بعد عودته، من بينها هدف في الفوز على كريستال بالاس بالجولة الأخيرة.

وكان جيسوس قد انضم إلى أرسنال في 2022 قادما من مانشستر سيتي للعمل مجددا مع ميكيل أرتيتا.

وأعرب اللاعب في وقت سابق عن رغبته في الاستمرار مع أرسنال، رغم حلمه بالعودة يوما إلى بالميراس.

ويجد جيسوس نفسه خارج التشكيل الأساسي هذا الموسم، في ظل تواجد فيكتور جيوكيريس وكاي هافيرتز.

وخاض المهاجم 123 مباراة بقميص أرسنال سجل خلالها 32 هدفا وصنع 22 آخرين.

