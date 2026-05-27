تياجو سيلفا يبدأ إجراءات الحصول على الرخصة التدريبية.. وموقفه من الاعتزال

بدأ البرازيلي تياجو سيلفا لاعب بورتو البرتغالي إجراءات الحصول على الرخصة التدريبية "UEFA A" من الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم.

المدافع المخضرم البالغ 41 عاما لم يتواجد في قائمة السامبا النهائية لكأس العالم 2026.

وتواجد سيلفا في الأسبوعين الماضيين في منشأة "أوريام" في إدنبرة للعمل على مستقبله بعد الاعتزال.

وقال سيلفا للاتحاد الاسكتلندي: "التدريب مختلف جدا عن اللعب. لكي تعلّم، عليك أن تشرح الحصة التدريبية. من السهل أن تكون الفكرة في ذهني، لكن شرح المعلومات للاعبين ليس بالأمر السهل. أعتقد أن هذا جزء من العملية".

وأضاف "كانت تجربة جيدة. حصلت على رخصة (B) في تشيلسي مع مارك كوكوريا وماركوس بيتينيللي، لكن هذه أول مرة أكون فيها ضمن مجموعة كبيرة كهذه، لذا الأمر مختلف".

وتابع "لأنني في بورتو، فإن أندريه فيلاش-بواش هو رئيس النادي. أخبرني أن آتي إلى هنا لأنه يراها أفضل مدرسة للتعليم، لذا أنا سعيد جدا لوجودي هنا".

وعن مستقبله، قال: "لا أعرف ما الخطوة التالية. في الوقت الحالي أحتاج إلى إنهاء الدورة أولا، ثم قضاء بعض الوقت مع عائلتي والاستمتاع بالحياة قليلا، وفي الوقت نفسه سأفكر في الخطوات المقبلة، لكنني أحتاج إلى مزيد من الوقت للتفكير".

وأضاف "بعد 20 عاما من اللعب، عملت مع العديد من المدربين، لكنني أحب توماس توخيل، وأوناي إيمري، وفرانشيسكو فاريولي الذي أعمل معه الآن في بورتو، وكذلك تيتي في المنتخب الوطني".

وأتم "هناك العديد من الأساليب المختلفة، وأحاول أن أتعلم القليل من كل واحد. فزت بالعديد من الألقاب كلاعب، وأريد أن أنقل هذه العقلية إلى التدريب، لكنني بحاجة إلى أن أبدأ أولا وأعمل بجد لأكون بطلا كمدرب أيضا".

تياجو البالغ 41 عاما انضم في يناير الماضي لبورتو قادما من فلومينينسي في صفقة انتقال حر.

ووقع اللاعب على عقد حتى نهاية الموسم الجاري مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

في الموسم الحالي خاض 14 مباراة بقميص التنين البرتغالي وتوج بلقب الدوري البرتغالي.

وعاد تياجو سيلفا إلى بورتو مرة أخرى بعد 20 عاما، إذ انضم لدراجاو قادما من يوفينتود البرازيلي مقابل 2.5 مليون يورو في شتاء 2005.

ورحل تياجو سيلفا البالغ من العمر 41 عاما عن تشيلسي في يونيو 2024 وانضم إلى فلومينينسي البرازيلي بعد مسيرة طويلة في أوروبا مع ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي.

قلب الدفاع المخضرم توج بـ 24 لقبا مختلفا مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحقق مع تشيلسي 3 ألقاب هي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

وفاز مع ميلان بلقب الدوري الإيطالي وسبق أن فاز مع فلومينينسي بلقب كأس البرازيل في 2007، ثم أضاف لقب الدوري البرتغالي مع بورتو بنهاية هذا الموسم.

ومع منتخب البرازيل توج بلقبي كأس القارات 2013 وكوبا أمريكا 2019 خلال 113 مباراة خاضها مع السامبا.