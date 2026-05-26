رومانو: ماريسكا وقع عقود تدريب مانشستر سيتي 3 سنوات

أتم نادي مانشستر سيتي اتفاقه مع إنزو ماريسكا لخلافة بيب جوارديولا بحسب الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو.

ورحل جوارديولا عن تدريب مانشستر سيتي بعد 10 سنوات حقق خلالها 20 بطولة.

وبحسب فابريزو رومانو، فإن إنزو ماريسكا وقع على عقود تدريب مانشستر سيتي لمدة 3 سنوات.

وأوضح الصحفي الإيطالي أن تم الانتهاء من كل شيء رسميًا مع مدرب تشيلسي السابق الذي سيتم الإعلان عنه كمدير جديد للسيتي، ليحل محل بيب جوارديولا.

ووقع ماريسكا على عقود تدريب مانشستر سيتي حتى يونيو 2029، بعدما كان الاسم الأبرز لخلافة المدرب الإسباني في تدريب السيتي.

وحقق جواردويلا خلال الموسم المنصرم بطولتي كأس الرابطة الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي قبل أن يعلن رحيله عن تدريب مانشستر سيتي.

وأصبح جوارديولا أكثر مدرب تحقيقا للألقاب في تاريخ النادي الإنجليزي.

ورحل ماريسكا عن تشيلسي بالتراضي مطلع يناير الماضي.

وكان ماريسكا مساعدا لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي لأكثر من موسم.

وخاض تشيلسي تحت قيادة ماريسكا 92 مباراة وفاز في 55 وتعادل في 16 وخسر 21.

وأحرز فريقه 191 هدفا بينما استقبلت شباكه 98 هدفا.

وتمكن تشيلسي من التتويج ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية الماضية بقيادة ماريسكا.

