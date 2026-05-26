رحلة الملك (9) – كيف عاش محمد صلاح موسمه الأخير المتقلب مع ليفربول

بدأ موسم 2025-2026 بالنسبة لمحمد صلاح بأجواء مختلفة تماما عما اعتاده في السنوات السابقة، إذ بدا وكأنه الفصل الأخير في مسيرته مع ليفربول.

فبعد سنوات من الإنجازات والأرقام القياسية، وجد نفسه أمام مرحلة مليئة بالضغوط البدنية والفنية والنفسية، وسط تراجع نتائج الفريق وتزايد الإصابات، إلى جانب الحديث المستمر عن مستقبله.

مع انطلاقة الموسم، كانت التوقعات كبيرة بأن يواصل ليفربول المنافسة على البطولات محليا وأوروبيا، خاصة بعد تتويجه في الموسم الماضي بلقب الدوري الإنجليزي، حيث لعب صلاح دورا محوريا بتسجيله 34 هدفاً وصناعته 23 تمريرة حاسمة.

لكن مجريات الموسم جاءت مغايرة للتوقعات، إذ عانى الفريق تحت قيادة أرني سلوت من تراجع في الأداء على المستويين الدفاعي والهجومي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على نتائجه في البطولات المختلفة.

كما دخل صلاح في مشكلة مع مدربه، أثرت بشكل كبير على مسيرته في هذا الموسم، وعجلت بنهاية رحلته مع الريدز.

ورغم هذا التراجع، حافظ صلاح على نسق مقبول من الأداء، فواصل المساهمة بالأهداف رغم الظروف الصعبة، وأنهى الموسم بـ12 هدفاً و10 تمريرات حاسمة في 41 مباراة وهو أقل عدد من المباريات يلعبه مع ليفربول منذ انتقاله للفريق.

والآن لنرى ما يتضمنه الموسم التاسع والأخير لصلاح.

بدأ صلاح الموسم بمواصلة هويته في تحقيق الأرقام القياسية، حين هز شباك بورنموث ليصبح أول لاعب يسجل 10 أهداف في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي عبر تاريخه.

شارك الدولي المصري باستمرار في المباريات وواصل تألقه بتسجيل وصناعة الأهداف، قبل أن تبدأ نتائج ليفربول في التراجع.

مع تراجع ليفربول تراجع مستوى صلاح فصام عن التهديف في مباريات كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد، قبل أن يعود للتسجيل أمام برينتفورد وأستون فيلا أواخر أكتوبر ومطلع نوفمبر.

كل ذلك كان بالتزامن مع صيامه التهديفي في دوري أبطال أوروبا منذ مباراة الجولة الأولى منتصف سبتمبر.

لم يسجل صلاح في المباراة الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي في نوفمبر ضد مانشستر سيتي، وأول مباراتين بعد العودة أمام نوتنجهام فورست وإيندهوفن، لتبدأ بعدها مرحلة غير مسبوقة في مشواره مع ليفربول.

ماذا حدث؟

جلس صلاح على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة ضد وست هام في الجولة 13 من الدوري والتي انتهت بالفوز 2-0.

وضد سندرلاند بدأ على مقاعد البدلاء ثم شارك في الشوط الثاني في مباراة انتهت بالتعادل 1-1.

وجلس لمدة 90 دقيقة مجددا في تعادل ليفربول مع ليدز بنتيجة 3-3، وهو ما حدث لأول مرة في مسيرته مع ليفربول.

صلاح بعد المباراة شن هجوما غاضبا على النادي وسلوت: "أعتقد أنه أمر لا يصدق، أن أجلس على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة. أعتقد أنها المرة السابعة التي أجلس فيها على مقاعد البدلاء. إنها المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في مسيرتي".

وواصل "أشعر وكأني يتم إلقاء اللوم عليّ. بذلت الكثير من أجل هذا النادي لكسب الاحترام. لا أقول إنني أتفوق على أي شخص، لكنني اكتسبت الاحترام".

عقب تصريحات صلاح تحدث أساطير الكرة العالمية والإنجليزية عن موقف اللاعب والمدير الفني والنادي بين مؤيد ومعارض.

واستبعد سلوت صلاح عن قائمة مباراة ليفربول ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا، ردا على تصريحاته الغاضبة.

لكنه عاد للمشاركة في لقاء برايتون في الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد قبل سفره إلى مصر وسجل هدفا، بعد جلسة جمعته بسلوت.

وانضم صلاح لمعسكر منتخب مصر تحضيرا لكاس أمم إفريقيا، بعد أزمة استمرت لأسبوع وكانت حديث وسائل الإعلام.

وخاض ليفربول وقت غياب صلاح 7 مباريات، فاز في 3 وتعادل في 4.

بعد احتلال منتخب مصر للمركز الرابع في كأس أمم إفريقيا، عاد صلاح لناديه وسط ترقب كبير من الجماهير والإعلام، لكنه استعاد بريقه شيئا ما.

فقد شارك باستمرار كأساسي، وسجل بعض الأهداف، ورغم أرقامه حتى هذا الوقت كانت أقل من مستوياته المعتادة، فإن بصمته بقيت مؤثرة، حيث أظهرت الأرقام أن ليفربول حقق نسبة فوز بلغت 61% بوجوده كلاعب أساسي، مقابل 35% في غيابه، ما يعكس أهميته الكبيرة داخل الفريق.

في الأسابيع الأولى بعد العودة، بدا أن العلاقة مع سلوت دخلت مرحلة أكثر هدوءاً نسبيا.

وخلال موسمه الأخير مع ليفربول، أصبح صلاح صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من المساهمات التهديفية مع نادٍ واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي، كما أصبح أول لاعب إفريقي يسجل 50 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، وحطم بعض الأرقام القياسية كالعادة.

وفي 24 مارس، أعلن صلاح قراره بإسدال الستار على مسيرته الأسطورية مع ليفربول، موجهاً رسالة مؤثرة للجماهير قال فيها: "الرحيل ليس سهلاً أبداً. لقد منحتموني أفضل فترات حياتي. سأظل دائماً واحداً منكم".

ومنذ تلك اللحظة، انهالت رسائل التكريم والإشادة من مختلف أنحاء عالم كرة القدم احتفاءً بأحد أعظم اللاعبين في جيله.

(الأعظم)، (الأفضل بين الجميع)، (الملك)، (الأسطورة).. كانت بعض الكلمات التي استخدمها زملاؤه ومنافسوه لوصفه.

بعد الإعلان عن رحيله، شارك صلاح في 4 مباريات قبل أن يتعرض للإصابة التي أبعدته لمباراتين.

وعاد النجم المصري ليخوض مباراته الأخيرة على ملعب أنفيلد التي اختتمت الرحلة بوداع عاطفي في ملعب أنفيلد، حيث احتفت الجماهير بالملك المصري كما يستحق.

ومع نهاية موسم 2025-2026، طُويت صفحة واحدة من أهم قصص النجاح في كرة القدم الأوروبية للاعب عربي وإفريقي.