منتخب الجزائر يبدأ استعداداته لكأس العالم رغم عدم إعلان القائمة

بدأ منتخب الجزائر استعداداته لكأس العالم 2026 دون الإعلان عن قائمة اللاعبين المنضمين للمعسكر الختامي.

وينطلق كأس العالم بعد 16 يوما من الآن في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وانطلق المعسكر بمركز المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، ويستمر حتى موعد السفر إلى هولندا في الأول من يونيو.

ومن المتوقع أن يعلن فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر عن قائمة الـ26 لاعبا، قبل 24 ساعة من السفر.

ويلعب محاربو الصحراء أمام هولندا وديا يوم 3 يونيو بروتردام، ثم ضد بوليفيا يوم 10 يونيو بمدينة كانساس سيتي الأمريكية.

ويتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الـ10 رفقة الأرجنتين والنمسا والأردن.

ويبدأ منتخب الجزائر مشواره في المونديال بمواجهة قوية ضد الأرجنتين يوم 17 يونيو.

ثم يلاقي الأردن في مواجهة عربية خالصة يوم 23 يونيو.

ويختتم مرحلة المجموعات بمواجهة النمسا يوم 28 من الشهر نفسه.