كورتيس جونز: احترامي لـ صلاح ازداد أكثر بعد هذا الموقف

الإثنين، 25 مايو 2026 - 13:28

كتب : FilGoal

كشف كورتيس جونز لاعب وسط ليفربول عن موقف جمعه بزميله محمد صلاح الذي رحل عن الفريق جعل احترامه يزيد للدولي المصري أكثر وأكثر.

وودع صلاح ليفربول بنهاية موسم 2025-2026 ليرحل بعد 9 سنوات مليئة بالإنجازات والبطولات.

وقال جونز في تصريحات نشرها موقع ناديه: "محمد صلاح ساعدني منذ أن كنت صغيراً، كما دعم الفريق بأكمله. لذلك فإن رؤيته يرحل أمر محزن بالطبع".

وأضاف "أنا سعيد لأن الأمر انتهى بهذه الطريقة، كان يوما عاطفيا، لكنه كان مهماً لنا وللنادي وللجماهير كذلك".

وتابع "أعتقد أن محمد صلاح كان مختلفاً بطريقته الخاصة. كان دائماً قائداً ومحترفاً للغاية. كان أول من يدخل إلى صالة الألعاب الرياضية وآخر من يغادرها".

وأكمل "عندما كنت أعاني من الإصابات وبعض المشكلات، سمح لي باستخدام أخصائي العلاج الطبيعي الخاص به خارج النادي. وهذا جعل احترامي له يزداد أكثر".

وصنع صلاح لجونز الهدف الأخير في موسم ليفربول أمام برينتفورد في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في الجولة الختامية لموسم 2025-2026.

وشارك النجم المصري في مباراته الوداعية مع ليفربول أمام برينتفورد، وخطى بوداع كبير من جماهير الفريق في ملعب أنفيلد.

وأرسلت جماهير ليفربول رسالة إلى محمد صلاح أسطورة النادي خلال المباراة الأخيرة ضد برينتفورد.

وصممت جماهير ليفربول لافتة كتبت عليها "انتقلنا من العظمة إلى المجد، صلاح ملكنا"، مع كتابة اسمه ورقم قميصه.

وأصبح صلاح أكثر لاعب يصنع أهدافا لليفربول في تاريخه ببريميرليج بـ 93 تمريرة حاسمة متخطيا ستيفن جيرارد.

