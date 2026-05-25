كونتي يعلن رحيله عن نابولي

وجه نادي نابولي الشكر لمدربه أنطونيو كونتي وأعلن رحيل المدرب بشكل رسمي.

وذلك بعدما أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لـ نابولي الإيطالي، الرحيل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح كونتي في مؤتمر صحفي أنه اتخذ قراره بالرحيل عن نابولي منذ فترة وأبلغ رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس الذي حضر المؤتمر الصحفي.

وسيرحل كونتي عن نابولي مجانا دون الحصول على أي تعويضات.

وتشير بعض التقارير الصحفية إلى أن كونتي قد يتولى تدريب منتخب إيطاليا في الفترة المقبلة خلفا لـ جينارو جاتوزو الذي فشل في التأهل إلى كأس العالم.

وتوج إنتر بلقب الدوري الإيطالي للموسم الجاري، واحتل نابولي المركز الثاني بجدول الترتيب.

وقال كونتي: "عدم قدرتي على توحيد الفريق للمنافسة بقوة على الاحتفاظ باللقب دفعني لاتخاذ قرار الرحيل".

وأضاف "لا يمكنني مواصلة العمل بعدما شعرت بأنني أخفقت في تحقيق ذلك الهدف".

وأكد دي لورينتيس أن إدارة نابولي ستتعاقد مع مدرب يمتلك الخبرة والقدرة على مواصلة المشروع الفني.