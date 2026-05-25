تريزيجيه هداف دوري أبطال إفريقيا 2025-26

الإثنين، 25 مايو 2026 - 00:50

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه - الأهلي ضد المصري

فاز محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الأهلي بجائزة هداف دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025-26.

وتوج تريزيجيه بالجائزة رغم توديع الأهلي من ربع النهائي على يد الترجي.

وتصدر الدولي المصري ترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف.

أخبار متعلقة:
تريزيجيه: هدف منتخب مصر تخطي دور المجموعات في كأس العالم العاشر في الدوري.. تريزيجيه يسجل أول أهداف مواجهة الأهلي ضد المصري تريزيجيه ينتظم في مران الأهلي بعد تعافيه من الإصابة الأهلي يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة إنبي

وسجل تريزيجيه أهدافه في 9 مباريات، إذ هز شباك شبيبة القبائل بهدفين والجيش الملكي بهدف.

ثم أضاف هدفين أمام يانج أفريكانز التنزاني، وأخيرا سجل ضد الترجي التونسي.

يذكر أن هداف دوري الأبطال تُحتسب أهدافه بدءا من دور المجموعات.

الهدافون المصريون لنسخ دوري أبطال إفريقيا تاريخيا

1967: بدوي عبد الفتاح وأحمد القزاز – هدفان مع الأولمبي

1969: علي أبو جريشة – 7 أهداف مع الإسماعيلي

1977: محمود الخطيب – 4 أهداف مع الأهلي

1981: محمود الخطيب – 6 أهداف مع الأهلي

1982: محمود الخطيب – 6 أهداف مع الأهلي

1983: محمود الخطيب – 6 أهداف مع الأهلي

1986: جمال عبد الحميد – 7 أهداف مع الزمالك

1987: محمود الخطيب – 5 أهداف مع الأهلي

1993: أيمن منصور – 5 أهداف مع الزمالك

1996: أحمد الكاس وأيمن منصور وطارق مصطفى ومحمد صبري – هدفان مع الزمالك

1999: حسام حسن – 6 أهداف مع الأهلي

2002: أحمد بلال – 7 أهداف مع الأهلي

2005: محمد بركات – 7 أهداف مع الأهلي

2006: محمد أبو تريكة – 8 أهداف مع الأهلي

2022-21: محمد شريف – 6 أهداف مع الأهلي

2022-23: محمود كهرباء – 6 أهداف مع الأهلي

2025-26: محمود تريزيجيه – 6 أهداف مع الأهلي

الأهلي تريزيجيه دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
للمرة الثانية.. صنداونز يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الجيش الملكي انتهت نهائي أبطال إفريقيا - الجيش الملكي (1)-(1) صنداونز.. صنداونز بطل القارة المغرب يصطدم بالسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا للناشئين مواعيد مباريات الأحد 24 مايو 2026.. نهائي أبطال إفريقيا ومصر للناشئين وسلة الأهلي ناصر منسي: التتويج بالدوري أهم من الكونفدرالية معتمد جمال: شحاتة أصر على تسديد ركلة الترجيح ضد اتحاد العاصمة من أجل زميله عبد السلام وادو: حققنا أمرا لا يُصدق مع أورلاندو بايرتس.. وأنا سعيد اليوم بقيادة مغربية.. أورلاندو بايرتس ينهي سيطرة صنداونز ويتوج بلقب الدوري الجنوب إفريقي
أخر الأخبار
لا ثأر يا ريفر بليت.. بيليجرانو بطل الدوري الأرجنتيني لأول مرة بسيناريو صاعق 27 دقيقة | أمريكا
كل شيء انقلب رأسا على عقب.. يوفنتوس وميلان خارج دوري أبطال أوروبا ساعة | الكرة الأوروبية
كأس إفريقيا للناشئين - موعد مباراة مصر ضد تنزانيا في نصف النهائي ساعة | منتخب مصر
تريزيجيه هداف دوري أبطال إفريقيا 2025-26 ساعة | الكرة الإفريقية
محمد إسماعيل: بانزا يستهتر في المباريات السهلة.. وحصلنا على مسكنات ساعة | الدوري المصري
منتخب مصر يبدأ التركيز على لقاء روسيا الودي ساعة | منتخب مصر
زيزو: هكذا استعددت لمباراة السوبر ضد الزمالك.. وما حدث هذا الموسم لن يتكرر 2 ساعة | الدوري المصري
محمد إسماعيل: جون إدوارد منحني مستحقاتي من ماله.. وحصلنا على أموالنا برحيل ثنائي الفريق 2 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات 4 انتهى حسم الدوري - الزمالك (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة والأبيض بطلا للدوري
/articles/529742/تريزيجيه-هداف-دوري-أبطال-إفريقيا-2025-26