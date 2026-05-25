تريزيجيه هداف دوري أبطال إفريقيا 2025-26

فاز محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الأهلي بجائزة هداف دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025-26.

وتوج تريزيجيه بالجائزة رغم توديع الأهلي من ربع النهائي على يد الترجي.

وتصدر الدولي المصري ترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف.

وسجل تريزيجيه أهدافه في 9 مباريات، إذ هز شباك شبيبة القبائل بهدفين والجيش الملكي بهدف.

ثم أضاف هدفين أمام يانج أفريكانز التنزاني، وأخيرا سجل ضد الترجي التونسي.

يذكر أن هداف دوري الأبطال تُحتسب أهدافه بدءا من دور المجموعات.

الهدافون المصريون لنسخ دوري أبطال إفريقيا تاريخيا

1967: بدوي عبد الفتاح وأحمد القزاز – هدفان مع الأولمبي

1969: علي أبو جريشة – 7 أهداف مع الإسماعيلي

1977: محمود الخطيب – 4 أهداف مع الأهلي

1981: محمود الخطيب – 6 أهداف مع الأهلي

1982: محمود الخطيب – 6 أهداف مع الأهلي

1983: محمود الخطيب – 6 أهداف مع الأهلي

1986: جمال عبد الحميد – 7 أهداف مع الزمالك

1987: محمود الخطيب – 5 أهداف مع الأهلي

1993: أيمن منصور – 5 أهداف مع الزمالك

1996: أحمد الكاس وأيمن منصور وطارق مصطفى ومحمد صبري – هدفان مع الزمالك

1999: حسام حسن – 6 أهداف مع الأهلي

2002: أحمد بلال – 7 أهداف مع الأهلي

2005: محمد بركات – 7 أهداف مع الأهلي

2006: محمد أبو تريكة – 8 أهداف مع الأهلي

2022-21: محمد شريف – 6 أهداف مع الأهلي

2022-23: محمود كهرباء – 6 أهداف مع الأهلي

2025-26: محمود تريزيجيه – 6 أهداف مع الأهلي