محمد إسماعيل: بانزا يستهتر في المباريات السهلة.. وحصلنا على مسكنات

شدد محمد إسماعيل لاعب الزمالك على أن شيكو بانزا يستهتر في المباريات السهلة.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 15 في تاريخ النادي.

وقال محمد إسماعيل عبر أون سبورت ماكس: "شيكو بانزا يركز يقدم مستويات كبيرة في المباريات الصعبة فقط، لكن في المباريات السهلة من الممكن أن يستهتر في تمريرة مثلا ولذلك ربما يظهر بشكل غير جيد".

وأضاف "7 لاعبين حصلوا على المسكنات في المباريات الـ 7 الأخيرة، لكن لا يوجد أي لاعب يشارك وهو ليس سليما".

وتابع "مواجهة فيستون ماييلي أصعب من وسام أبو علي، لأن الأول ينتظر ارتكاب أي خطأ، لكن وسام أبو علي يركض أكثر".

وواصل "كنا متسرعين أكثر من اللازم ضد إنبي، ولهذا لم ننتصر عليه مرتين".

وأكمل "الفارق بين معتمد جمال وأحمد عبد الرؤوف؟ معتمد جمال كان يعمل على الجانب النفسي كثيرا ويجعلنا مؤمنين بإمكانية الفوز، لكن عبد الرؤوف كان يرتكز على العامل الفني أكثر".

وأوضح "غير صحيح أن اعترض أي لاعب بسبب تغييره على معتمد جمال، تعامل اللاعب الذي لم يشترك أو يتم استبداله كان جيدا مع المدرب".

وواصل "بيزيرا يحاول المراوغة كثيرا في التدريبات لكن ندخل عليه بقوة مثل المباريات، بيزيرا ليس لديه أي حسابات في انفعالاته، هو يحب الأجواء في مصر وجماهير الزمالك، لكن لم أتحدث معه بشأن مستقبله".

وكشف "سمعنا يا عم الحدوتة هو الهتاف المفضل بالنسبة لي".

وعن أهم لاعب في الزمالك قال: "عبد الله السعيد أهم لاعب في الزمالك خلال الموسم".

وعن مثله الأعلى قال: "فيرجيل فان دايك هو مثلي الأعلى عالميا ووائل جمعة محليا، وحسام عبد المجيد أفضل مدافع في مصر".

وأتم "إن شاء الله سنحقق أشياء كبيرة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل".

وانضم محمد إسماعيل إلى الزمالك قادما من زد في الصيف الماضي.