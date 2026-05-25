محمد إسماعيل: بانزا يستهتر في المباريات السهلة.. وحصلنا على مسكنات

الإثنين، 25 مايو 2026 - 00:43

كتب : FilGoal

رجب نبيل ينقذ كرة شيكو بانزا من على خط المرمى

شدد محمد إسماعيل لاعب الزمالك على أن شيكو بانزا يستهتر في المباريات السهلة.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 15 في تاريخ النادي.

وقال محمد إسماعيل عبر أون سبورت ماكس: "شيكو بانزا يركز يقدم مستويات كبيرة في المباريات الصعبة فقط، لكن في المباريات السهلة من الممكن أن يستهتر في تمريرة مثلا ولذلك ربما يظهر بشكل غير جيد".

أخبار متعلقة:
محمد إسماعيل: جون إدوارد منحني مستحقاتي من ماله.. وحصلنا على أموالنا برحيل ثنائي الفريق عبد العاطي لـ في الجول: الشيخ أمامه الكثير مع دجلة.. وجمهور الزمالك يمثل ضغطا أكبر محمد السيد: والدي لم يعقد أي جلسة مع الأهلي.. ومهاجمة جماهير الزمالك لي من حقهم ناصر منسي: رفضت الانتقال للبنك الأهلي من أجل الزمالك.. ولا نتأثر قبل مواجهة الأهلي

وأضاف "7 لاعبين حصلوا على المسكنات في المباريات الـ 7 الأخيرة، لكن لا يوجد أي لاعب يشارك وهو ليس سليما".

وتابع "مواجهة فيستون ماييلي أصعب من وسام أبو علي، لأن الأول ينتظر ارتكاب أي خطأ، لكن وسام أبو علي يركض أكثر".

وواصل "كنا متسرعين أكثر من اللازم ضد إنبي، ولهذا لم ننتصر عليه مرتين".

وأكمل "الفارق بين معتمد جمال وأحمد عبد الرؤوف؟ معتمد جمال كان يعمل على الجانب النفسي كثيرا ويجعلنا مؤمنين بإمكانية الفوز، لكن عبد الرؤوف كان يرتكز على العامل الفني أكثر".

وأوضح "غير صحيح أن اعترض أي لاعب بسبب تغييره على معتمد جمال، تعامل اللاعب الذي لم يشترك أو يتم استبداله كان جيدا مع المدرب".

وواصل "بيزيرا يحاول المراوغة كثيرا في التدريبات لكن ندخل عليه بقوة مثل المباريات، بيزيرا ليس لديه أي حسابات في انفعالاته، هو يحب الأجواء في مصر وجماهير الزمالك، لكن لم أتحدث معه بشأن مستقبله".

وكشف "سمعنا يا عم الحدوتة هو الهتاف المفضل بالنسبة لي".

وعن أهم لاعب في الزمالك قال: "عبد الله السعيد أهم لاعب في الزمالك خلال الموسم".

وعن مثله الأعلى قال: "فيرجيل فان دايك هو مثلي الأعلى عالميا ووائل جمعة محليا، وحسام عبد المجيد أفضل مدافع في مصر".

وأتم "إن شاء الله سنحقق أشياء كبيرة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل".

وانضم محمد إسماعيل إلى الزمالك قادما من زد في الصيف الماضي.

شيكو بانزا الزمالك محمد إسماعيل
نرشح لكم
زيزو: هكذا استعددت لمباراة السوبر ضد الزمالك.. وما حدث هذا الموسم لن يتكرر محمد إسماعيل: جون إدوارد منحني مستحقاتي من ماله.. وحصلنا على أموالنا برحيل ثنائي الفريق بيان – اللجنة المعينة لـ الإسماعيلي تتمسك بالاستقالة "وضع تصور نهائي لنظامي الصعود والهبوط".. 3 قرارات من اتحاد الكرة محمود شبانة يعلن عبر في الجول رحيله عن الاتحاد السكندري السقا: لن أستمر مع الاتحاد السكندري إذا لم يكن هناك نظام من بداية الموسم عبد العاطي لـ في الجول: الشيخ أمامه الكثير مع دجلة.. وجمهور الزمالك يمثل ضغطا أكبر محمد إبراهيم: رفضت تسديد ركلة الترجيح قبل شحاتة.. وكنت سأتمنى تتويج بيراميدز في الدوري لو خسرناه
أخر الأخبار
لا ثأر يا ريفر بليت.. بيليجرانو بطل الدوري الأرجنتيني لأول مرة بسيناريو صاعق 26 دقيقة | أمريكا
كل شيء انقلب رأسا على عقب.. يوفنتوس وميلان خارج دوري أبطال أوروبا ساعة | الكرة الأوروبية
كأس إفريقيا للناشئين - موعد مباراة مصر ضد تنزانيا في نصف النهائي ساعة | منتخب مصر
تريزيجيه هداف دوري أبطال إفريقيا 2025-26 ساعة | الكرة الإفريقية
محمد إسماعيل: بانزا يستهتر في المباريات السهلة.. وحصلنا على مسكنات ساعة | الدوري المصري
منتخب مصر يبدأ التركيز على لقاء روسيا الودي ساعة | منتخب مصر
زيزو: هكذا استعددت لمباراة السوبر ضد الزمالك.. وما حدث هذا الموسم لن يتكرر 2 ساعة | الدوري المصري
محمد إسماعيل: جون إدوارد منحني مستحقاتي من ماله.. وحصلنا على أموالنا برحيل ثنائي الفريق 2 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات 4 انتهى حسم الدوري - الزمالك (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة والأبيض بطلا للدوري
/articles/529741/محمد-إسماعيل-بانزا-يستهتر-في-المباريات-السهلة-وحصلنا-على-مسكنات