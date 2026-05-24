إيكيتيكي لـ صلاح: شكرا على كل النصائح الرائعة.. أنت المثال الذي يجب الاقتداء به

الأحد، 24 مايو 2026 - 23:39

كتب : FilGoal

إيكيتيكي - محمد صلاح - ليفربول ضد برايتون

وجه هوجو إيكيتيكي مهاجم ليفربول رسالة مؤثرة لزميله محمد صلاح الذي لعب مباراته الأخيرة مع الفريق يوم الأحد.

وشارك صلاح في مباراته الوداعية مع ليفربول أمام برينتفورد، وخطى بوداع كبير من جماهير الفريق في ملعب أنفيلد.

وقال إيكيتيكي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "شكرًا أنفيلد على هذا العام الأول الرائع. شكرًا على الحب والدعم طوال الموسم، تمامًا كما تواصلون دعمي حتى اليوم، لا أستطيع الانتظار للعودة بينكم مجددًا".

وأضاف "كما أود توجيه كلمة خاصة ومليئة بالمحبة للأسطورة محمد صلاح".

وتابع المهاجم الفرنسي "شكرا لك على كل النصائح الرائعة، أنت المثال الذي يجب الاقتداء به هنا".

وأتم "أتمنى كل التوفيق لصديقي أندي روبرتسون، سنفتقد وجودك كثيرًا".

يذكر أن إيكيتيكي يعاني من إصابة قوية في وتر أكيليس ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وأرسلت جماهير ليفربول رسالة إلى محمد صلاح أسطورة النادي خلال المباراة الأخيرة ضد برينتفورد.

وصممت جماهير ليفربول لافتة كتبت عليها "انتقلنا من العظمة إلى المجد، صلاح ملكنا"، مع كتابة اسمه ورقم قميصه.

وواصل محمد صلاح أسطورة ليفربول صناعة التاريخ حتى مباراته الأخيرة.

وصنع صلاح هدف التقدم لليفربول ضد برينتفورد في الدقيقة 58 بعد تمريرة بوجه القدم الخارجي من داخل منطقة الجزاء تجاه كورتيس جونز ليسكنها الشباك بسهولة.

وأصبح صلاح أكثر لاعب يصنع أهدافا لليفربول في تاريخه ببريميرليج بـ 93 تمريرة حاسمة متخطيا ستيفن جيرارد.

استبدل محمد صلاح في الدقيقة 73 وتلقى تحية الجماهير التي ستفتقد وجوده بعد 9 مواسم مليئة بالإنجازات.

