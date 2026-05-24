أرتيتا: كل ما حولنا كان دافعا للرغبة في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي

أوضح ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال أن فريقه حقق اللقب بعد بعض اللحظات الصعبة.

وتوج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 22 عاما وعقب منافسة شرسة مع مانشستر سيتي حتى الجولة 37.

وقال ميكيل أرتيتا عبر قناة TNT الإنجليزية: "كنا ننتظر هذا منذ وقت طويل".

وأضاف "مررنا ببعض اللحظات الصعبة على طول الطريق، لكن كل ذلك يستحق العناء عندما ترى هذا النوع من ردود الفعل".

وتابع "الآن هو وقت الاستمتاع بهذا، وخلع قبعة المدرب والاستمتاع معهم".

وأوضح ما يميز هذا الفريق، قائلا: "أظهرنا ترابطا مذهلا، والتزاما مذهلا، وشجاعة مذهلة أيضا".

وأتم "كل ما حولنا كان دافعا للرغبة في تحقيق ذلك. انظروا إلى الاحتفالات".

وانتصر أرسنال في الجولة الأخيرة على كريستال بالاس بنتيجة 2-1.

وسجل جابرييل جيسوس ونوني مادويكي ثنائية أرسنال في الدقيقتين 43 و48.

فيما قلص جان فيليب ماتيتا الفارق في الدقيقة 88.

وبذلك أنهى أرسنال الموسم بفارق 7 نقاط في الصدارة عن سيتي.