المغرب يصطدم بالسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا للناشئين

الأحد، 24 مايو 2026 - 21:29

كتب : FilGoal

منتخب المغرب للناشئين

في لقاء جديد بين المغرب والسنغال.. سيصطدم الطرفان في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للناشئين.

فقد انتصر المغاربة الصغار على الكاميرون بهدف في ربع النهائي.

فيما تخطى منتخب السنغال عقبة مالي بركلات الترجيح.

وذلك بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

يذكر أن المنتخب المغربي الأول التقى بالسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 وخسر بهدف.

قبل أن تقرر لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الطعن الذي قدمه المغاربة وقرر سحب اللقب من السنغال واعتبار المغرب بطلا للمسابقة.

وكان منتخب تنزانيا للناشئين قد تأهل لنصف النهائي بالفوز على الجزائر بركلات الترجيح.

وينتظر منتخب تنزانيا الفائز من لقاء مصر وكوت ديفوار الذي ينطلق في العاشرة مساء الأحد.

