المغرب يصطدم بالسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا للناشئين
الأحد، 24 مايو 2026 - 21:29
كتب : FilGoal
في لقاء جديد بين المغرب والسنغال.. سيصطدم الطرفان في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للناشئين.
فقد انتصر المغاربة الصغار على الكاميرون بهدف في ربع النهائي.
فيما تخطى منتخب السنغال عقبة مالي بركلات الترجيح.
وذلك بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.
يذكر أن المنتخب المغربي الأول التقى بالسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 وخسر بهدف.
قبل أن تقرر لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الطعن الذي قدمه المغاربة وقرر سحب اللقب من السنغال واعتبار المغرب بطلا للمسابقة.
وكان منتخب تنزانيا للناشئين قد تأهل لنصف النهائي بالفوز على الجزائر بركلات الترجيح.
وينتظر منتخب تنزانيا الفائز من لقاء مصر وكوت ديفوار الذي ينطلق في العاشرة مساء الأحد.
نرشح لكم
مباشر إياب نهائي أبطال إفريقيا - الجيش الملكي (0)-(0) صنداونز.. انطلاق المباراة مواعيد مباريات الأحد 24 مايو 2026.. نهائي أبطال إفريقيا ومصر للناشئين وسلة الأهلي ناصر منسي: التتويج بالدوري أهم من الكونفدرالية معتمد جمال: شحاتة أصر على تسديد ركلة الترجيح ضد اتحاد العاصمة من أجل زميله عبد السلام وادو: حققنا أمرا لا يُصدق مع أورلاندو بايرتس.. وأنا سعيد اليوم بقيادة مغربية.. أورلاندو بايرتس ينهي سيطرة صنداونز ويتوج بلقب الدوري الجنوب إفريقي البيت الأبيض: يجب عزل بعثة الكونغو الديمقراطية قبل السفر لـ كأس العالم أمم إفريقيا للناشئين - تعديل موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي