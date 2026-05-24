يواصل صناعة التاريخ حتى المباراة الأخيرة.. صلاح يصنع هدفا ويتخطى جيرارد

واصل محمد صلاح أسطورة ليفربول صناعة التاريخ حتى مباراته الأخيرة ضد برينتفورد

وخاض صلاح مباراته الأخيرة مع ليفربول وذلك ضد برينتفورد في الجولة 38 من الدوري الإنجليزي.

وصنع صلاح هدف التقدم لليفربول ضد برينتفورد في الدقيقة 58 بعد تمريرة بوجه القدم الخارجي من داخل منطقة الجزاء تجاه اللاعب الإنجليزي ليسكنها الشباك بسهولة.

وأصبح صلاح أكثر لاعب يصنع أهدافا لليفربول في تاريخه ببريميرليج بـ 93 تمريرة حاسمة متخطيا ستيفن جيرارد.

وأرسلت جماهير ليفربول رسالة إلى محمد صلاح أسطورة النادي خلال المباراة الأخيرة ضد برينتفورد.

وصممت جماهير ليفربول لافتة كتبت عليها "انتقلنا من العظمة إلى المجد، صلاح ملكنا"، مع كتابة اسمه ورقم قميصه.

وخاض الدولي المصري 41 مباراة بقميص الريدز هذا الموسم سجل 12 هدفا وصنع 10.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 59 نقطة وبفارق 3 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع.