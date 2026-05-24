تكريم خاص من إيمري لـ جوارديولا في مباراته الأخيرة مع سيتي

الأحد، 24 مايو 2026 - 18:59

كتب : FilGoal

قدم الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا هدية خاصة لمواطنه بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي قبل انطلاق لقاء الفريقين.

ويحل فيلا ضيفا على سيتي في الجولة الختامية للدوري الإنجليزي 2025-2026، وهي الأخيرة لجوارديولا بعدما أعلن رحيله عقب 10 سنوات مليئة بالإنجازات.

قبل انطلاق اللقاء، تقدم إيمري بهدية رمزية لجوارديولا سعد بها المدرب الإسباني كثيرا.

وحقق جوارديولا 20 بطولة مع مانشستر سيتي خلال 10 سنوات.

وأعلن مانشستر سيتي يوم الجمعة عبر موقعه الرسمي، رحيل بيب جوارديولا عن تدريبه بنهاية الموسم الحالي.

وكتب سيتي في بيان: "بيب جوارديولا سيتنحى عن منصبه كمدير فني لمانشستر سيتي هذا الصيف. على الرغم من رحيله كمدير لمانشستر سيتي، سيواصل بيب علاقته مع مجموعة سيتي لكرة القدم، من خلال تولي دور سفير عالمي".

"الدور سيجعله يقدم استشارات فنية للأندية في المجموعة، ويعمل على مشاريع وتعاونيات محددة. يتطلع النادي لتقديم تحية ووداع مناسبين لمدرب سيظل جزءًا من عائلة مانشستر سيتي إلى الأبد".

وأصبح جوارديولا أكثر مدرب تحقيقا للألقاب في تاريخ النادي الإنجليزي بواقع 20 لقبا.

وحقق جواردويلا خلال الموسم الحالي حتى الآن بطولتي كأس الرابطة الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاءت بطولات جوارديولا مع مانشستر سيتي على النحو التالي:

1- كأس الرابطة (2018)

2- الدوري الإنجليزي الممتاز (2018)

3- الدرع الخيرية (2018)

4- كأس الرابطة (2019)

5- الدوري الإنجليزي الممتاز (2019)

6- كأس الاتحاد الإنجليزي (2019)

7- الدرع الخيرية (2019)


8- كأس الرابطة (2020)


9- كأس الرابطة (2021)


10- الدوري الإنجليزي الممتاز (2021)


11- الدوري الإنجليزي الممتاز (2022)


12- الدوري الإنجليزي الممتاز (2023)


13- كأس الاتحاد الإنجليزي (2023)


14 - دوري أبطال أوروبا (2023)


15- كأس السوبر الأوروبي (2023)


16 - كأس العالم للأندية (2023)


17 - الدوري الإنجليزي الممتاز (2024)


18 - الدرع الخيرية (2024)


19 - كأس الرابطة (2026)


20 - كأس الاتحاد الإنجليزي (2026).

وسبق لجوارديولا تدريب برشلونة الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني، قبل أن يخوض تجربته الثالثة مع مانشستر سيتي بين عامي 2016-2026.

