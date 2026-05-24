انفرد بالرقم القياسي.. برونو فيرنانديز أكثر لاعب صنع أهدافا في موسم واحد بـ الدوري الإنجليزي

الأحد، 24 مايو 2026 - 18:54

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

انفرد برونو فيرنانديز بالرقم القياسي في عدد التمريرات الحاسمة بموسم واحد من الدوري الإنجليزي.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع برايتون على ملعب الأخير في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وصنع برونو هدف يونايتد الأول من ركلة ركنية أودعها باتريك دورجو في الشباك في الدقيقة 33.

ورفع البرتغالي رصيده من التمريرات الحاسمة لـ 21 هدفا منفردا بالرقم القياسي.

وترك برونو كل من الفرنسي تيري هنري (2002-03) والبلجيكي كيفين دي بروين (2019-20) في المركز الثاني برصيد 20 تمريرة حاسمة.

وخاض برونو هذا الموسم بقميص الشياطين الحمر 35 مباراة سجل 8 وصنع 21 هدفا في الدوري الإنجليزي.

وجاءت تمريرات برونو الحاسمة بواقع 10 من لعب مفتوح و11 من كرات ثابتة لينفرد بالرقم القياسي.

ويمتلك الدولي البرتغالي فرصة زيادة رصيده في الشوط الثاني من اللقاء.

وحاز برونو على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

يذكر أن يونايتد حجز بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل باحتلال المركز الثالث.

