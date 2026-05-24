انفرد بالرقم القياسي.. برونو فيرنانديز أكثر لاعب صنع أهدافا في موسم واحد بـ الدوري الإنجليزي

انفرد برونو فيرنانديز بالرقم القياسي في عدد التمريرات الحاسمة بموسم واحد من الدوري الإنجليزي.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع برايتون على ملعب الأخير في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وصنع برونو هدف يونايتد الأول من ركلة ركنية أودعها باتريك دورجو في الشباك في الدقيقة 33.

ورفع البرتغالي رصيده من التمريرات الحاسمة لـ 21 هدفا منفردا بالرقم القياسي.

وترك برونو كل من الفرنسي تيري هنري (2002-03) والبلجيكي كيفين دي بروين (2019-20) في المركز الثاني برصيد 20 تمريرة حاسمة.

21 - Bruno Fernandes has become the first player in Premier League history to assist 21 goals in a single season in the competition. Record. pic.twitter.com/JwHR8I3kBK — OptaJoe (@OptaJoe) May 24, 2026

وخاض برونو هذا الموسم بقميص الشياطين الحمر 35 مباراة سجل 8 وصنع 21 هدفا في الدوري الإنجليزي.

وجاءت تمريرات برونو الحاسمة بواقع 10 من لعب مفتوح و11 من كرات ثابتة لينفرد بالرقم القياسي.

البرتغالي هو الأفضل هذا الموسم على الأراضي الإنجليزية 🔥 برونو فيرنانديز يكسر الشراكة ويصل إلى تمريرته الحاسمة رقم 21 في موسم واحد بالدوري الإنجليزي 🎁#في_إنجلترا pic.twitter.com/r3iWeHE0eM — FilGoal (@FilGoal) May 24, 2026

ويمتلك الدولي البرتغالي فرصة زيادة رصيده في الشوط الثاني من اللقاء.

وحاز برونو على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

يذكر أن يونايتد حجز بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل باحتلال المركز الثالث.