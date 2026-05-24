طريق مصر - تنزانيا تعبر لنصف نهائي أمم إفريقيا للناشئين على حساب الجزائر

الأحد، 24 مايو 2026 - 18:40

كتب : FilGoal

تأهل منتخب تنزانيا لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا للناشئين بعد الفوز على الجزائر بركلات الترجيح.

وصعد المنتخب التنزاني بعد فوزه على الجزائر بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 3-3.

وينتظر منتخب تنزانيا الفائز من لقاء مصر وكوت ديفوار.

ويلعب منتخب مصر ضد نظيره الإيفواري في العاشرة مساء.

وضمنت 10 منتخبات إفريقية التأهل لكأس العالم للناشئين 2026.

وصعد المغرب ومصر من المجموعة الأولى.

وكوت ديفوار والكاميرون من المجموعة الثانية.

وتنزانيا ومالي من المجموعة الثالثة.

والسنغال والجزائر من المجموعة الرابعة.

واكتمل العقد بمنتخبي موزمبيق وأوغندا بعد فوزهما على إثيوبيا وغانا.

وأسفرت قرعة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة قطر المستضيفة.

وأجريت مراسم سحب قرعة نهائيات كأس العالم تحت 17 عاما 2026 في مدينة زيورخ السويسرية.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم للناشئين للعام الثاني على التوالي.

وانضم منتخب مصر للمجموعة الأولى رفقة قطر وبنما ومصر.

وإليكم مجموعات كأس العالم للناشئين 2026

المجموعة 1: قطر – مصر – بنما – اليونان

المجموعة 2: كوريا الجنوبية – موزمبيق – نيكاراجوا – إكوادور

المجموعة 3: الأرجنتين – أستراليا – أوغندا – الدنمارك

المجموعة 4: فرنسا – السعودية – هايتي – أوروجواي

المجموعة 5: إيطاليا – كوت ديفوار – جامايكا – أوزبكستان

المجموعة 6: السنغال – كوبا – كرواتيا – طاجيكستان

المجموعة 7: مالي – نيوزيلندا – بلجيكا – فيتنام

المجموعة 8: إسبانيا – الصين – فيجي – المغرب

المجموعة 9: البرازيل – إيرلندا – تنزانيا – كوستاريكا

المجموعة 10: أمريكا – مونتينجرو – تشيلي – الجزائر

المجموعة 11: المكسيك – رومانيا – الكاميرون – فنزويلا

المجموعة 12: اليابان – كولومبيا – صربيا - هندوراس

وتواصل قطر استضافة البطولة للعام الثاني تواليا ضمن سلسلة من خمس نسخ متتالية تستضيفها حتى عام 2029.

بعدما سجلت نسخة 2025 حضورا تاريخيا باعتبارها أول بطولة لفيفا لفئة الناشئين تقام بمشاركة 48 منتخبا وفق النظام الجديد الموسع.

وستقام منافسات البطولة في ملاعب أكاديمية أسباير، مثل النسخة الماضية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.

ومن المقرر أن يستضيف استاد خليفة الدولي المباراة النهائية للبطولة، وهو الملعب الذي شهد تتويج المنتخب البرتغالي بلقب النسخة الماضية عقب فوزه على نظيره النمساوي بهدف دون رد، وسط حضور جماهيري كبير بلغ 38901 متفرج.

وتكتسب النسخة المقبلة أهمية خاصة، بالتزامن مع مرور 50 عاما على افتتاح استاد خليفة الدولي عام 1976.

