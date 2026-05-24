انتهت صراع الهبوط - توتنام (1)-(0) إيفرتون ووست هام (3)-(0) ليدز.. الديوك في الدوري

الأحد، 24 مايو 2026 - 18:05

كتب : FilGoal

ماتياس تيل لاعب توتنام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي توتنام ضد إيفرتون، ووست هام ضد ليدز في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

ويلعب الفريقان لتفادي الهبوط لدوري الدرجة الأولى من المسابقة.

ويحتل وست هام المركز الثامن عشر برصيد 36 نقطة، فميا يحتل توتنام المركز السابع عشر برصيد 38 نقطة.

توتنام × إيفرتون

انتهت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: جووووول بالينيا يسجل هدفا لتوتنام بعد متابعة رأسيته التي ارتدت من العارضة.

بداية اللقاء

وست هام × ليدز يونايتد

انتهت

ق 90+4: جووول صاروخي من كالوم ويلسون

ق: 80: جوووول وست هام والثاني عن طريق جارود بوين

ق. 68 جووول لـ وست هام عن طريق كاستيانوس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+4: دارلو يتصدى لفرصة محققة من أمام سوتشيك

ق 37: الحارس يمنع فرصة محققة لكالفيرت لوين

بداية اللقاء

الدوري الإنجليزي توتنام وست هام صراع الهبوط
