تشكيل ليفربول - صلاح أساسي في آخر مبارياته مع الريدز

دفع أرني سلوت مدرب ليفربول بمحمد صلاح في التشكيل الأساسي خلال مواجهته الأخيرة بقميص الريدز.

ويستضيف ليفربول ضيفه برينتفورد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي في المباراة الأخيرة لـ محمد صلاح بقميص الريدز بعد 9 مواسم.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: دومنيك سوبوسلاي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - ميلوش كيركيز.

الوسط: ريان جرافينبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - كورتس جونز.

الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - ريو نجوموها.

وخاض الدولي المصري 40 مباراة بقميص الريدز هذا الموسم سجل 12 هدفا وصنع 9.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 59 نقطة وبفارق 3 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع.