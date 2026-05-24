تشكيل ليفربول - صلاح أساسي في آخر مبارياته مع الريدز

الأحد، 24 مايو 2026 - 17:00

كتب : FilGoal

دفع أرني سلوت مدرب ليفربول بمحمد صلاح في التشكيل الأساسي خلال مواجهته الأخيرة بقميص الريدز.

ويستضيف ليفربول ضيفه برينتفورد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي في المباراة الأخيرة لـ محمد صلاح بقميص الريدز بعد 9 مواسم.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: دومنيك سوبوسلاي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - ميلوش كيركيز.

الوسط: ريان جرافينبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - كورتس جونز.

الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - ريو نجوموها.

وخاض الدولي المصري 40 مباراة بقميص الريدز هذا الموسم سجل 12 هدفا وصنع 9.

ويستعد صلاح لخوض آخر مباراة بقميص ليفربول ضد برينتفورد.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 59 نقطة وبفارق 3 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع.

