كما كشف في الجول - نقل مباراة مصر وروسيا لـ استاد القاهرة.. وطرح التذاكر مجانا

الأحد، 24 مايو 2026 - 14:54

كتب : FilGoal

معسكر منتخب مصر

أعلنت شركة العاصمة الإدارية نقل مباراة مصر وروسيا الودية إلى استاد القاهرة بدلامن استاد مصر.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع روسيا يوم 28 مايو الجاري وديا استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.

وكان من المفترض خوض المباراة على استاد مصر بالعاصمة الجديدة ولكن FilGoal.com كان قد كشف في وقت سابق عن نقل المباراة لاستاد القاهرة.

وقررت الشركة نقل المباراة لاستاد القاهرة حرصا على حضور الجماهير بشكل أكبر والاستمتاع بالأجواء الجماهيرية.

كما وافقت شركة العاصمة الإدارية على طرح التذاكر بشكل مجاني ولكن من خلال شركة تذكرتي، احتفالا بمرور 10 سنوات على إنشاء شركة تذكرتي.

وكان استاد مصر قد افتتح في شهر يناير من عام 2024.

ولم تقم على الملعب سوى مباراتين فقط من افتتاحه، كانتا بين مصر وكل من كرواتيا ونيوزيلندا.

وتعرض الاتحاد الروسي للإيقاف من قبل فيفا منذ حرب روسيا على أوكرانيا.

منتخب روسيا خاض العديد من المباريات الودية في الأشهر الأخيرة، أظهر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتماد بعضها بالفعل كمباريات دولية.

ويقام كأس العالم يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وسبق أن التقى منتخب مصر مع نظيره الروسي في 7 مواجهات من قبل 6 منها ودية و1 رسمية.

وفاز منتخب روسيا في 6 ومنتخب مصر في 1.

وجمعت المباراة الأخيرة المنتخبين في مجموعات كأس العالم 2018 وانتهت بفوز روسيا 3-1 آنذاك.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مباراة ودية أخرى في أمريكا استعدادا للمونديال ضد البرازيل.

