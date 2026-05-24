إنريكي ريكيلمي يكشف سبب ترشحه لرئاسة ريال مدريد

الأحد، 24 مايو 2026 - 14:45

كتب : FilGoal

كشف إنريكي ريكيلمي، المرشح المحتمل لرئاسة ريال مدريد، عن أسباب قراره خوض الانتخابات المقبلة ضد فلورنتينو بيريز، مؤكدا أن النادي يحتاج إلى مشروع جديد طويل المدى يمنح الأعضاء حرية الاختيار بعد 20 عاما دون انتخابات حقيقية.

وقال ريكيلمي في تصريحات مطولة: "الترشح لرئاسة ريال مدريد كان حلما بالنسبة لي منذ سنوات، ليس كلاعب أو رياضي، بل كشخص يريد مساعدة النادي من خلف الكواليس".

وأضاف: "فلورنتينو بيريز هو أفضل رئيس في تاريخ ريال مدريد وترك إرثا عظيما يجب الحفاظ عليه، لكن بعد 20 عاما أعتقد أنه من الصحي تقديم بديل جاد واحترافي للأعضاء، حتى يختاروا بين مشروعين مختلفين".

وانتقد ريكيلمي طريقة إدارة ملف الأعضاء داخل النادي، مشيرا إلى أن العضوية لم تعد تمنح الامتيازات الكافية، قائلا: "أن تكون عضوا في ريال مدريد لا يجب أن يقتصر على خصم 15% على القمصان ورسائل التهنئة في الأعياد".

كما تحدث عن معاناة الجماهير في الحصول على التذاكر، مؤكدا أن السوق السوداء أصبحت أزمة حقيقية، في ظل صعوبة وصول الأعضاء غير حاملي التذاكر الموسمية للمباريات.

وأوضح المرشح المحتمل أن مشروعه يتضمن إعادة "القيم التقليدية" لريال مدريد، بالإضافة إلى تطوير العمل الإداري والرياضي داخل النادي.

وفي الجانب الرياضي، شدد ريكيلمي على ضرورة تعيين مدير رياضي داخل ريال مدريد، مؤكدا أن النادي يحتاج إلى خطة احترافية للفريق الأول وقطاع الناشئين.

وقال: "ليس من الطبيعي ألا يخرج عدد كافٍ من اللاعبين من أكاديمية ريال مدريد، بينما تعتمد أندية منافسة على مواهبها المحلية بشكل واضح".

وأتم: "لدينا مشروع رياضي قوي، وهناك أسماء كبيرة ستأتي إلى ريال مدريد إذا فزنا بالانتخابات، لأن النادي يحتاج حاليا إلى أفضل اللاعبين مع خطة طويلة المدى تعيد الفريق إلى قيمه الحقيقية".

