رحلة الملك – أرقام قياسية تاريخية في مسيرة محمد صلاح مع ليفربول

الأحد، 24 مايو 2026 - 14:43

كتب : FilGoal

رحلة الملك - أرقام قياسية

لم يكن الأمر مجرد أهداف تُسجل أو مباريات تُلعب.. بل أرقام تُعاد كتابتها، تاريخ يُهدم ليُبنى من جديد، ولاعب يضع اسمه في كل سطر مهم داخل نادي بحجم ليفربول.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

منذ وصول محمد صلاح في صيف 2017، لم يكن مجرد صفقة ناجحة، بل تحول إلى أسطورة رقمية داخل النادي، في الدوري الإنجليزي، وحتى على مستوى القارة الأوروبية.

ولم يكتف صلاح بتسجيل الأهداف أو صناعتها لكن مارس هوايته المفضلة في تحطيم الأرقام القياسية.

أخبار متعلقة:
رحلة الملك – لقطات حزينة في مسيرة محمد صلاح مع ليفربول بودولسكي يعتزل كرة القدم ويتولى ملكية نادي طفولته من "لا تقارنوه بـ ميسي" إلى الكابوس الأكبر.. علاقة جوارديولا بـ صلاح في رحلة الملك من التشكيك إلى مجاورة "الملك كيني".. كيف شاهد جيرارد تطور مسيرة صلاح بقميص ليفربول

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز الأرقام القياسية التي حققها محمد صلاح:

- في موسمه الأول فقط (2017-2018)، سجل صلاح 32 هدفا في الدوري الإنجليزي، وهو الرقم الأعلى في تاريخ المسابقة بنظام الـ38 مباراة.

- أنهى نفس الموسم بـ44 هدفا في جميع البطولات خلال 52 مباراة، ليصبح أكثر لاعب تسجيلا في موسم واحد بتاريخ ليفربول.

- أسرع لاعب في تاريخ النادي يصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي.

- سجل أسرع هدف في تاريخ نهائيات دوري أبطال أوروبا لليفربول (نهائي 2019 أمام توتنام من ركلة جزاء بعد دقيقتين فقط).

- أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسمه الافتتاحي مع ليفربول بـ 44 هدفا.. متخطيا فيرناندو توريس.

- الهداف التاريخي لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي (188 هدفا) متخطيا روبي فاولر.

- أكثر لاعب يسجل أهدافا لناد إنجليزي واحد في دوري الأبطال متخطيا دروجبا.

- أكثر لاعب إفريقي تسجيلا للأهداف في دوري الأبطال (52) متخطيا دروجبا.

- الهداف التاريخي لليفربول في دوري الأبطال (51) متخطيا ستيفن جيرارد.

- أكثر لاعب تتويجا بالحذاء الذهبي (4 مرات) متخطيا تيري هنري

- أكثر لاعب مساهمات تهديفية أمام مانشستر يونايتد (19 هدفا) متخطيا آلان شيرار.

- أكثر لاعب مساهمات تهديفية في الدوري الإنجليزي من 38 مباراة متخطيا هنري (47 هدفا).

- أكثر جناح تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي (124 هدفا) متخطيا ريان جيجز.

- الهداف التاريخي للأفارقة في الدوري الإنجليزي (193 هدفا) متخطيا دروجبا.

- أكثر اللاعبين الأفارقة صناعة للأهداف بالدوري الإنجليزي (93 هدفا) متخطيا دروجبا.

محمد صلاح ليفربول
نرشح لكم
رحلة الملك – لقطات حزينة في مسيرة محمد صلاح مع ليفربول لحظات أيقونية ومجد أوروبي.. أهداف لا تنسى لـ صلاح مع ليفربول سلوت: روبرتسون أفضل ظهير في العالم.. ويعطي كل شيء للفريق هال سيتي يخطف بطاقة التأهل للدوري الإنجليزي و200 مليون من ميدلسبره في +94 فيرتز: العالم الخارجي يحاول خلق المشاكل بين الفريق وسلوت انتهت ملحق الدوري الإنجليزي - هال سيتي (1)-(0) ميدلسبره.. النمور يعودون للكبار أوريلي أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي 2025-26 صاحب الرقم القياسي.. برونو فيرنانديز يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
مباشر كرة سلة - الأهلي (9)-(11) فيلا دي داكار.. الفترة الأولى 26 دقيقة | كرة سلة
أمام الأهرامات.. أوسيك يحسم نزال "ملحمة الجيزة" 34 دقيقة | رياضات أخرى
كرة سلة - عاصم مرعي: دعم الجماهير الليبية سبب انضمامي للأهلي.. وهذا موقفي من الدوري المصري ساعة | كرة سلة
كما كشف في الجول - نقل مباراة مصر وروسيا لـ استاد القاهرة.. وطرح التذاكر مجانا ساعة | منتخب مصر
السقا: لن أستمر مع الاتحاد السكندري إذا لم يكن هناك نظام منذ البداية ساعة | الدوري المصري
إنريكي ريكيلمي يكشف سبب ترشحه لرئاسة ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
رحلة الملك – أرقام قياسية تاريخية في مسيرة محمد صلاح مع ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
طرد قلب المباراة.. حمزة عبد الكريم يشارك في خسارة برشلونة "الكلاسيكو الصغير" برباعية 2 ساعة | الدوري الإسباني
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات 4 انتهى حسم الدوري - الزمالك (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة والأبيض بطلا للدوري
/articles/529694/رحلة-الملك-أرقام-قياسية-تاريخية-في-مسيرة-محمد-صلاح-مع-ليفربول