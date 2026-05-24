رحلة الملك – أرقام قياسية تاريخية في مسيرة محمد صلاح مع ليفربول

لم يكن الأمر مجرد أهداف تُسجل أو مباريات تُلعب.. بل أرقام تُعاد كتابتها، تاريخ يُهدم ليُبنى من جديد، ولاعب يضع اسمه في كل سطر مهم داخل نادي بحجم ليفربول.

منذ وصول محمد صلاح في صيف 2017، لم يكن مجرد صفقة ناجحة، بل تحول إلى أسطورة رقمية داخل النادي، في الدوري الإنجليزي، وحتى على مستوى القارة الأوروبية.

ولم يكتف صلاح بتسجيل الأهداف أو صناعتها لكن مارس هوايته المفضلة في تحطيم الأرقام القياسية.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز الأرقام القياسية التي حققها محمد صلاح:

- في موسمه الأول فقط (2017-2018)، سجل صلاح 32 هدفا في الدوري الإنجليزي، وهو الرقم الأعلى في تاريخ المسابقة بنظام الـ38 مباراة.

- أنهى نفس الموسم بـ44 هدفا في جميع البطولات خلال 52 مباراة، ليصبح أكثر لاعب تسجيلا في موسم واحد بتاريخ ليفربول.

- أسرع لاعب في تاريخ النادي يصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي.

- سجل أسرع هدف في تاريخ نهائيات دوري أبطال أوروبا لليفربول (نهائي 2019 أمام توتنام من ركلة جزاء بعد دقيقتين فقط).

- أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسمه الافتتاحي مع ليفربول بـ 44 هدفا.. متخطيا فيرناندو توريس.

- الهداف التاريخي لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي (188 هدفا) متخطيا روبي فاولر.

- أكثر لاعب يسجل أهدافا لناد إنجليزي واحد في دوري الأبطال متخطيا دروجبا.

- أكثر لاعب إفريقي تسجيلا للأهداف في دوري الأبطال (52) متخطيا دروجبا.

- الهداف التاريخي لليفربول في دوري الأبطال (51) متخطيا ستيفن جيرارد.

- أكثر لاعب تتويجا بالحذاء الذهبي (4 مرات) متخطيا تيري هنري

- أكثر لاعب مساهمات تهديفية أمام مانشستر يونايتد (19 هدفا) متخطيا آلان شيرار.

- أكثر لاعب مساهمات تهديفية في الدوري الإنجليزي من 38 مباراة متخطيا هنري (47 هدفا).

- أكثر جناح تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي (124 هدفا) متخطيا ريان جيجز.

- الهداف التاريخي للأفارقة في الدوري الإنجليزي (193 هدفا) متخطيا دروجبا.

- أكثر اللاعبين الأفارقة صناعة للأهداف بالدوري الإنجليزي (93 هدفا) متخطيا دروجبا.