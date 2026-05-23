انتهت ملحق الدوري الإنجليزي - هال سيتي (1)-(0) ميدلسبره.. النمور يعودون للكبار

السبت، 23 مايو 2026 - 17:21

كتب : FilGoal

كأس ملحق الدوري الإنجليزي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميدلسبروه ضد هال سيتي في الملحق المؤهل لـ الدوري الإنجليزي.

ويتنافس الفريقان على البطاقة الأخيرة المؤهلة للدوري الإنجليزي 2026-27.

وتأهل هال سيتي على حساب ميلوول، فيما وصل ميدلسبروه إلى النهائي بقرار إداري بعد استبعاد ساوثامبتون على خليفة "قضية التجسس" على مران خصومه.

وستقام المباراة على ملعب ويمبلي والفائز سيحجز ثالث بطاقة التأهل رفقة كوفنتري سيتي وإبسويتش تاون.

انتهت.. هال سيتي يتأهل إلى الدوري الإنجليزي

ق 90+5: جووول هال سيتي يخطف هدف التقدم في الوقت القاتل بعد خطأ الحارس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: تصويبة أرضية قوية من سترليتش لاعب ميدلسبره تمر بجوار القائم

ق 45: العارضة تمنع رأسية أوليفر ماكبراين لاعب هال سيتي

بداية اللقاء

