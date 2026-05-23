أوريلي أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي 2025-26

فاز نيكو أوريلي بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي عن موسم 2025-26.

وتقدم الجائزة لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاما في المسابقة.

وساهم أوريلي فريقه مانشستر سيتي في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي حتى النفس الأخير.

وقال أوريلي عبر موقع ناديه: "بعد مشاركتي الأولى مع الفريق الأول الموسم الماضي، كنت أعلم أنني سأحظى هذا العام بفرصة اللعب أكثر ومساعدة الفريق قدر الإمكان إذا اجتهدت".

وأضاف "إن الحصول على هذا الكمّ من الدقائق وكسب ثقة المدرب وزملائي في الفريق يُعدّ أعظم إنجاز في مسيرتي حتى الآن".

A force at the back and a threat going forwards, Nico O'Reilly has been special this season 💫 pic.twitter.com/Xal1BixYVg — Premier League (@premierleague) May 23, 2026

وأتم "أنا متحمس لإنهاء الموسم بقوة، ثم التوجه إلى أول بطولة كأس عالم لي قبل العودة مجددا للاستعداد الموسم المقبل".

وخاض أوريلي 34 مباراة في الدوري الإنجليزي وساهم بـ 8 أهداف (سجل 5 وصنع 3) وساهم في خروج الفريق بشباك نظيفة في 9 مباريات.

وشارك أوريلي في مركزي الظهير ولاعب الوسط الأيسر مساهما احتلال الفريق للمركز الثاني خلف أرسنال.

يذكر أن أوريلي فاز بجائزة أفضل لاعب في مانشستر سيتي عن موسم 2025-26.

وفاز برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.