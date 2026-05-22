خبر في الجول - عروض محلية وقارية لـ أميرة يوسف مدربة منتخب مصر للسيدات

الجمعة، 22 مايو 2026 - 22:19

كتب : حامد وجدي

أميرة يوسف

تلقت أميرة يوسف مدربة منتخب مصر للسيدات والأهلي السابقة عدة عروض محلية وخارجية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إنبي ومازيمبي الكونغولي ومنتخب زامبيا من أبرز المهتمين بالحصول على خدمات أميرة قبل بداية الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن تحسم أميرة وجهتها في شهر يونيو المقبل بعد دراسة العروض المتاحة واختيار الوجهة الأنسب.

أخبار متعلقة:
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول حقيقة تسلم لاعبي بيراميدز ميداليات الكرة النسائية كرة نسائية – دستة أهداف.. الأهلي يهزم بيراميدز 12-صفر كرة نسائية - وادي دجلة يقصي الأهلي حامل لقب كأس مصر.. ومسار يتأهل للنهائي كرة نسائية - مهيرة علي تنتقل من مسار إلى بطل الدوري الصيني

وتولت أميرة منصب المدير الفني لـمنتخب مصر للسيدات مطلع 2026 خلفا لأحمد رمضان.

وسبق لها تدريب منتخب مصر للناشئات والذي تركت منصبه في فبراير الماضي بعد الخسارة من بنين في ثالث مراحل التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا.

وحصلت أميرة على رخصة التدريبية من الاتحاد الإفريقي في 2023.

كرة نسائية أميرة يوسف
نرشح لكم
جنا خطاب لـ في الجول: برونزية بطولة العالم منحتني الدافع لاستكمال حلمي.. والأولمبياد هدفي اسكواش - أمينة عرفي لـ في الجول: لن أنسى لقب العالم أبدا.. وما حدث في الجونة منحني حافزا 4 × 4.. سيدات برشلونة يتوجن بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليون اسكواش - نادين الحمامي تتوج بلقب بطولة أيرلندا المفتوحة كرة نسائية - الأهلي يعلن رحيل لوبوف من تدريب فريق السيدات كرة يد - مي جمعة أفضل حارس مرمى في الدوري البولندي سيدات مروة عيد مرشحة لجائزة أفضل قلب دفاع في الدوري الفرنسي لسيدات اليد اسكواش – أمينة عرفي أصغر من تتوج بلقب العالم.. ومصطفى عسل البطل للعام الثاني تواليا
أخر الأخبار
أبو ريدة: صلاح قادر على قيادة مصر بعيدا في كأس العالم.. والظهور المشرف فقط لا يكفي دقيقة | منتخب مصر
صلاح: هذا ما أفكر فيه بشأن مستقبلي بعد تجربة ليفربول 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الزمالك يمدد عقد مدافعه علي عبد المجيد 12 دقيقة | الدوري المصري
عمر جابر: لم أستطع مشاهدة ركلة جزاء سيراميكا كليوباترا 31 دقيقة | الدوري المصري
زيزو: علاقتي جيدة مع إمام عاشور.. ولن يستطيع أي فريق إيقاف الأهلي في تلك الحالة 35 دقيقة | الدوري المصري
بيزيرا: سأستمر مع الزمالك الموسم المقبل.. وهذا موقفي من الانتقال لـ الأهلي 37 دقيقة | الدوري المصري
الونش: حصلنا على الدوري لأننا أقوى من الأهلي.. ولن أوفي حق جون إدوارد 50 دقيقة | الدوري المصري
زيزو: الموسم المقبل سيكون أفضل.. ولن أرحل عن الأهلي 55 دقيقة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات 4 انتهى حسم الدوري - الزمالك (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة والأبيض بطلا للدوري
/articles/529627/خبر-في-الجول-عروض-محلية-وقارية-لـ-أميرة-يوسف-مدربة-منتخب-مصر-للسيدات