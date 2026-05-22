خبر في الجول - عروض محلية وقارية لـ أميرة يوسف مدربة منتخب مصر للسيدات

تلقت أميرة يوسف مدربة منتخب مصر للسيدات والأهلي السابقة عدة عروض محلية وخارجية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إنبي ومازيمبي الكونغولي ومنتخب زامبيا من أبرز المهتمين بالحصول على خدمات أميرة قبل بداية الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن تحسم أميرة وجهتها في شهر يونيو المقبل بعد دراسة العروض المتاحة واختيار الوجهة الأنسب.

وتولت أميرة منصب المدير الفني لـمنتخب مصر للسيدات مطلع 2026 خلفا لأحمد رمضان.

وسبق لها تدريب منتخب مصر للناشئات والذي تركت منصبه في فبراير الماضي بعد الخسارة من بنين في ثالث مراحل التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا.

وحصلت أميرة على رخصة التدريبية من الاتحاد الإفريقي في 2023.