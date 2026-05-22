مانشستر سيتي يعلن تغيير اسم المدرج الشمالي لـ "بيب جوارديولا"

أعلن نادي مانشستر سيتي تغيير اسم المدرج الشمالي لملعب الاتحاد ليصبح "مدرج بيب جوارديولا".

وسيفتتح المدرج رسميا لأول مرة خلال مباراة سيتي ضد أستون فيلا الأخيرة في الموسم الجاري.

وفي الخامسة من مساء الأحد سيلتقي سيتي مع أستون فيلا في مباراة ستكون الأخيرة للمدرب الإسباني بعد نهاية مشواره الذي استمر 10 سنوات.

وأعلن النادي أيضا أنه سيتم نحت تمثال لجوارديولا، وسيوضع على الطريق المؤدي إلى "مدرج بيب جوارديولا".

يذكر أن أعمال التوسعة في المدرج الشمالي انتهت منذ فترة قريبة.

بدأ العمل على توسيع المدرج الجديد في ملعب الاتحاد منذ أواخر عام 2023، ليضيف أكثر من 7000 مقعد جديد، ويرفع بذلك سعة الملعب إلى أكثر من 61000 متفرج.

وقال الشيخ منصور رئيس النادي: "قلت منذ زمن بعيد إن مانشستر سيتي يجب أن يضم أفضل الكفاءات، داخل الملعب وخارجه وعلى مدى عشر سنوات، كان جوارديولا تجسيدًا لهذا الطموح".

وأضاف "ترك بصمة لا تمحى في تاريخ النادي، بصمة تنبع من أسلوبه في الفوز أكثر من عدد الألقاب التي حصدها"

وأتم "يحظى بامتنان لا ينقطع مني ومن جميع أفراد عائلة مانشستر سيتي، وهي عائلة سيظل جزءًا منها دائمًا".

من جانبه قال فيران سوريانو الرئيس التنفيذي للنادي: "من المناسب تمامًا أن تتزامن مباراة جوارديولا الأخيرة كمدرب لمانشستر سيتي مع افتتاح مدرج بيب جوارديولا الجديد الرائع في ملعب الاتحاد، والذي سيستوعب 7000 مشجع إضافي من مشجعي سيتي لأول مرة".

وأصبح جوارديولا أكثر مدرب تحقيقا للألقاب في تاريخ النادي الإنجليزي بواقع 20 لقبا.

وحقق جوارديولا خلال الموسم الحالي حتى الآن بطولتي كأس الرابطة الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتل الفريق حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن أرسنال الذي ضمن التتويج باللقب قبل جولة من النهاية.

ويختتم مانشستر سيتي مبارياته هذا الموسم بمواجهة أستون فيلا مساء الأحد ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، في الظهور الأخير لجوارديولا.

وجاءت بطولات جوارديولا مع مانشستر سيتي على النحو التالي:

1- كأس الرابطة (2018)

2- الدوري الإنجليزي الممتاز (2018)

3- الدرع الخيرية (2018)

4- كأس الرابطة (2019)

5- الدوري الإنجليزي الممتاز (2019)

6- كأس الاتحاد الإنجليزي (2019)

7- الدرع الخيرية (2019)

8- كأس الرابطة (2020)

9- كأس الرابطة (2021)

10- الدوري الإنجليزي الممتاز (2021)

11- الدوري الإنجليزي الممتاز (2022)

12- الدوري الإنجليزي الممتاز (2023)

13- كأس الاتحاد الإنجليزي (2023)

14 - دوري أبطال أوروبا (2023)

15- كأس السوبر الأوروبي (2023)

16 - كأس العالم للأندية (2023)

17 - الدوري الإنجليزي الممتاز (2024)

18 - الدرع الخيرية (2024)

19 - كأس الرابطة (2026)

20 - كأس الاتحاد الإنجليزي (2026).

وسبق لجوارديولا تدريب برشلونة الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني، قبل أن يخوض تجربته الثالثة مع مانشستر سيتي بين عامي 2016-2026.

