وصول 17 لاعبا.. بدء معسكر منتخب مصر استعدادا لـ كأس العالم 2026

الخميس، 21 مايو 2026 - 20:23

كتب : FilGoal

بدأ منتخب مصر أولى الخطوات استعدادا لكأس العالم 2026 بوصول 17 لاعبا من أصل 27 لبدء المعسكر التحضيري.

وأعلن حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر القائمة الأولية التي ضمت 27 لاعبا. (طالع التفاصيل)

ويقام معسكر منتخب مصر في مركز المنتخبات الوطنية حتى يوم 26 مايو الحالي.

ووصل للمعسكر كل من

محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي)

حسام عبد المجيد (الزمالك)

محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي)

محمد الشناوي (الأهلي)

أحمد فتوح (الزمالك)

كريم حافظ (بيراميدز)

محمود صابر (زد)

إمام عاشور (الأهلي)

مروان عطية (الأهلي)

مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" (بيراميدز)

طارق علاء (زد)

محمود علاء (الجونة)

أقطاي عبد الله (إنبي)

ياسر إبراهيم (الأهلي)

مهند لاشين (بيراميدز)

مصطفى شوبير (الأهلي)

أحمد سيد "زيزو" (الأهلي)

وسيتوجه المنتخب إلى العاصمة الإدارية الجديدة لمواجهة منتخب روسيا وديا يوم 28 مايو.

ويسافر منتخب مصر إلى أمريكا يوم 30 مايو ويواجه البرازيل وديا يوم 6 يونيو المقبل.

ويتواجد المنتخب الوطني في مجموعة تضم: بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في رابع مشاركة له بالمونديال.

وجاءت قائمة منتخب مصر في كأس العالم كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) – مصطفى شوبير (الأهلي) – المهدي سليمان (الزمالك) - محمد علاء (الجونة).

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) – حمدي فتحي (الوكرة القطري) – رامي ربيعة (العين الإماراتي) – ياسر إبراهيم (الأهلي) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) – كريم حافظ (بيراميدز) – أحمد فتوح (الزمالك) - طارق علاء (زد).

الوسط: مروان عطية (الأهلي) – مهند لاشين (بيراميدز) – إمام عاشور (الأهلي) – محمود صابر (زد) - نبيل عماد (النجمة السعودي) - مصطفى زيكو (بيراميدز).

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) – أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) – محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) – هيثم حسن (ريال أوفييدو الإسباني) – عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي) – حمزة عبد الكريم (برشلونة) – إبراهيم عادل (نورشيلاند الدنماركي) - أقطاي عبد الله (إنبي).

وتأتي مواعيد مباريات المجموعة كالآتي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

نيوزلندا × مصر - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

