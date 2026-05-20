قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قائمة تضم 27 لاعبا ضمن الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وتعتبر تلك القائمة أولية إذ سيتم استبعاد لاعب فقط عقب مواجهة روسيا يوم 28 مايو الجاري وديا على استاد مصر بالعاصمة الإدارية.

واستبعد حسام حسن الثنائي مصطفى محمد مهاجم نانت ومحمد شحاتة لاعب وسط الزمالك.

بينما شهدت القائمة تواجد حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة وأقطاي عبد الله مهاجم إنبي.

وينطلق معسكر منتخب مصر غدا الخميس 21 مايو الجاري بمركز المنتخبات الوطنية.

وجاءت قائمة منتخب مصر في كأس العالم كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) – مصطفى شوبير (الأهلي) – المهدي سليمان (الزمالك) - محمد علاء (الجونة).

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) – حمدي فتحي (الوكرة القطري) – رامي ربيعة (العين الإماراتي) – ياسر إبراهيم (الأهلي) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) – كريم حافظ (بيراميدز) – أحمد فتوح (الزمالك) - طارق علاء (زد).

الوسط: مروان عطية (الأهلي) – مهند لاشين (بيراميدز) – إمام عاشور (الأهلي) – محمود صابر (زد) - نبيل عماد (النجمة السعودي) - مصطفى زيكو (بيراميدز).

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) – أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) – محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) – هيثم حسن (ريال أوفييدو الإسباني) – عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي) – حمزة عبد الكريم (برشلونة) – إبراهيم عادل (نورشيلاند الدنماركي) - أقطاي عبد الله (إنبي).

ويتواجد منتخب مصر في المحموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزلندا.

وتأتي مواعيد مباريات المجموعة كالآتي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

نيوزلندا × مصر - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا