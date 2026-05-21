تفشي فيروس إيبولا يدفع منتخب الكونغو الديمقراطية لنقل معسكره خارج البلاد

ألغى منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية معسكره التحضيري الذي كان من المفترض إقامته في العاصمة كينشاسا ضمن استعداداته لكأس العالم 2026، وذلك في ظل انتشار فيروس إيبولا داخل البلاد.

وكانت السلطات الصحية قد أعلنت الجمعة الماضية تسجيل تفشٍ جديد لفيروس إيبولا في شرق الكونغو الديمقراطية، وهو فيروس خطير قد يؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات.

ووفقاً لتقارير كونغولية، يُعتقد أن موجة التفشي الحالية، وهي السابعة عشرة في تاريخ البلاد، تسببت في وفاة 139 شخصاً من أصل نحو 600 حالة مشتبه بإصابتها.

وأكد مسؤول إعلامي في المنتخب، يوم الأربعاء، أن المعسكر الذي كان مقرراً أن يستمر ثلاثة أيام في كينشاسا تقرر نقله إلى بلجيكا.

ولم يكشف بشكل مباشر عمّا إذا كان انتشار إيبولا وراء هذا التغيير.

وأشار أيضاً إلى أن القائمة الحالية لا تضم أي لاعبين من الدوري المحلي.

فيما أكد مسؤول أميركي الثلاثاء أن المنتخب الكونغولي سيُسمح له بالدخول للمشاركة في بطولة كأس العالم، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وجاءت قائمة الكونغو الديمقراطية كالآتي:

حراسة المرمى: تيموثي فايولو (إف سي نوه – أرمينيا) - ليونيل مباسي (لو هافر – فرنسا) – ماتيو إيبولو ( ستاندرادليج – بلجيكا)

خط الدفاع: شانسيل مبيمبا (ليل – الفرنسي) – آرون وان – بيساكا (وست هام – إنجلترا) – أكسيل توانزيبي (بيرنلي – إنجلترا) – آرثو ماسواكو (لانس – فرنسا) – جيديون كالولو (لوريان – فرنسا) – ديلان باتوبينسيكا (لاريسا – اليونان) – ستيف كابوادي (ويدزي لودز – بولندا)

خط الوسط: نوح ساديكي (سندرلاند – إنجلترا) – صامويل موتوسامي (أتروميتوس – اليونان) – إيدو كايمبي (واتفورد – إنجلترا) – نجالاييل موكاو (ليل – فرنسا) – تشارلز بيكل (إسبانيول – إسبانيا) – ثيو بونجوندا (سبارتاك – روسيا) – ناتانايل مبوكو (مونبيلييه – فرنسا) – بريان سيبينجا (كاستيلون – إسبانيا) – جايل كاكوتا (لاريسا – اليونان) - آرون تشيبولا (كليمارنوك– اسكتلندا)

خط الهجوم: يوان ويسا (نيوكاسل – إنجلترا) – سيدريك باكامبو (ريال بيتيس – إسبانيا) – سيمون بانزا (الجزيرة – الإمارات) – فيستون ماييلي (بيراميدز) – ميسشاك إيليا (ألانيا سبور – تركيا)

ويتواجد منتخب الكونغو في المجموعة 11 بجانب كل من البرتغال وأوزبكستان وكولومبيا.