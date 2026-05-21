ممدوح عباس: فك إيقاف قيد الزمالك قريبا.. وهذه هديتي لمعتمد جمال

الخميس، 21 مايو 2026 - 12:19

كتب : FilGoal

معتمد جمال - الزمالك

زف ممدوح عباس الرئيس الشرفي لنادي الزمالك بشارة سارة لجماهير الأبيض بشأن فك إيقاف القيد بعد ساعات من التتويج بلقب الدوري.

ويعاني الزمالك من إيقاف القيد بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب 18 قضية. (طالع التفاصيل)

وقال ممدوح عباس الرئيس الشرفي لنادي الزمالك عبر قناة الحياة ((باكيا)): "ألف مبروك، لا أستطيع الحديث لأنني متأثر جدا وفرحة جمهور الزمالك (على رأسي من فوق)، الجمهور كان يدعم الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا 100 دقيقة".

وأضاف "أبشر جمهور الزمالك، وأبلغهم بأن فك القيد قريب جدا. الزمالك سيحصل على الرخصة الإفريقية، وسيشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وهناك حلول كثيرة".

وأوضح "الزمالك توج بأصعب بطولة في تاريخه، وأرى أنه أصعب لقب دوري بشكل عام في تاريخ البطولة. سعيد جدا بالاعتماد على عدد كبير من الناشئين والأشبال مثل محمد إبراهيم والسيد أسامة، والزمالك أثبت أن المشاكل لا تعيق عن التتويج بالبطولات".

وكشف "أبارك لمعتمد جمال، وهو شخص محترم وطيب وأعتز بقيادته لفريق الزمالك وهدية مني سأمنحه (صينية رقاق باللحمة المفرومة وبقلاوة)".

وأتم تصريحاته "أحيي مجلس إدارة الزمالك الذي تحمل ضغوط كبيرة جدا وما لم يتحمله بشر، حسين لبيب عند استلامه درع الدوري ترى وكأنه بعمر 100 عاما بسبب الضغوط".

