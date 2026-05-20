في الجول يكشف سبب إيقاف القيد الـ 18 على الزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إضافة إيقاف قيد جديد ضد الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن إيقاف القيد الجديد جاء بسبب أحد مساعدي يانيك فيريرا مدرب الفريق الأسبق.

المبلغ المستحق لمساعد فيريرا هو 85 ألف دولار.

ووصل عدد قضايا إيقاف القيد ضد الزمالك إلى 18 قضية حتى الآن.

يانيك فيريرا كان قد تولى تدريب الزمالك في بداية الموسم قبل أن يرحل عن تدريب الفريق ويتولى أحمد عبد الرؤوف المسؤولية بدلا منه، ومن بعده معتمد جمال.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة في مباراة قد يكفي الأبيض الحصول على نقطة منها من أجل التتويج باللقب بشكل رسمي.