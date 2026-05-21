17 لاعبا.. أبرز اللاعبين الغائبين عن قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026

الخميس، 21 مايو 2026 - 00:57

كتب : FilGoal

حسام حسن

شهدت قائمة منتخب مصر الأولية مفاجآت عديدة ضمن خيارات حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر.

وأعلن حسام حسن قائمة منتخب مصر والتي ضمت 27 لاعبا. (طالع التفاصيل)

ووصلت قائمة أبرز اللاعبين الغائبين عن كأس العالم 2026 لـ 17 لاعبا سبق أن انضموا قبل ذلك تحت قيادة حسام حسن دوليا.

وإليكم قائمة أبرز الغيابات

حراسة المرمى: أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد صبحي (الزمالك) - عبد العزيز البلعوطي (البنك الأهلي)

الدفاع: خالد صبحي (المصري) - محمد حمدي (بيراميدز) *إصابة بقطع في الرباط الصليبي* - أحمد عيد (الأهلي) - محمد ربيعة (زد) - محمد إسماعيل (الزمالك)

الوسط: أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) - محمد شحاتة (الزمالك) - مصطفى فتحي (بيراميدز) *إصابة بكسر في الترقوة* - أكرم توفيق (الشمال) - محمود عبد الحفيظ "زلاكة" (بيراميدز)

الهجوم: مصطفى محمد (نانت) - صلاح محسن (المصري) - ناصر منسي (الزمالك) - أسامة فيصل (البنك الأهلي)

وتعتبر قائمة حسام حسن التي أعلنها أولية إذ سيتم استبعاد لاعب فقط عقب مواجهة روسيا يوم 28 مايو الجاري وديا على استاد مصر بالعاصمة الإدارية.

بينما شهدت القائمة تواجد حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة وأقطاي عبد الله مهاجم إنبي.

ويتواجد منتخب مصر في المحموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزلندا.

وتأتي مواعيد مباريات المجموعة كالآتي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

نيوزلندا × مصر - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

حسام حسن منتخب مصر أبرز الغائبين عن منتخب مصر
نرشح لكم
قائمة كندا - ألفونسو ديفيز وديفيد على رأس الاختيارات الأولية استعدادا لـ كأس العالم أبو ريدة: صلاح قادر على قيادة مصر بعيدا في كأس العالم.. والظهور المشرف فقط لا يكفي إريك جارسيا: لم أرتد قميص إسبانيا منذ 2022.. ولكن أكثر جاهزية من أي وقت قائمة كولومبيا - خاميس رودريجيز ولويس دياز على رأس الاختيارات النهائية لـ كأس العالم هيثم حسن يصل معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس العالم دي لافوينتي: لست تحت ضغط وهذا الحارس الأفضل.. وهناك مجال للمجازفة في كأس العالم قائمة إسبانيا - تواجد يامال وجافي.. وغياب لاعبي ريال مدريد لأول مرة "الأمور مطمئنة".. شبكة TyC تكشف تفاصيل إصابة ميسي قبل أيام من كأس العالم
أخر الأخبار
بعد الاجتماع مع المحافظ.. استمرار لجنة إدارة الإسماعيلي لحين عبور المرحلة الصعبة 5 دقيقة | الدوري المصري
المصري: وائل فرحان لديه مهمة محددة ضدنا.. وما الفائدة من انقراض الأندية الشعبية 12 دقيقة | الدوري المصري
نهاية أزمة سرقة جواز سفر سعود عبد الحميد 14 دقيقة | سعودي في الجول
الكشف عن كرة الموسم الجديد للدوري الإسباني 27 دقيقة | الدوري الإسباني
جوزيه جوميز يضع شروطه للبقاء مع الفتح.. إمام عاشور ومروان عطية وماييلي ضمن اهتماماته 35 دقيقة | الدوري المصري
الاتفاق السعودي يحسم مستقبل كوكا 48 دقيقة | سعودي في الجول
صلاح لجماهير ليفربول: هذه كانت أطول ليلة في حياتي ساعة | الدوري الإنجليزي
منتخب كندا يمدد عقد مدربه حتى 2030 ساعة | أمريكا
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات 4 انتهى حسم الدوري - الزمالك (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة والأبيض بطلا للدوري
/articles/529541/17-لاعبا-أبرز-اللاعبين-الغائبين-عن-قائمة-منتخب-مصر-في-كأس-العالم-2026