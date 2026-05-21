17 لاعبا.. أبرز اللاعبين الغائبين عن قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026

شهدت قائمة منتخب مصر الأولية مفاجآت عديدة ضمن خيارات حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر.

وأعلن حسام حسن قائمة منتخب مصر والتي ضمت 27 لاعبا. (طالع التفاصيل)

ووصلت قائمة أبرز اللاعبين الغائبين عن كأس العالم 2026 لـ 17 لاعبا سبق أن انضموا قبل ذلك تحت قيادة حسام حسن دوليا.

وإليكم قائمة أبرز الغيابات

حراسة المرمى: أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد صبحي (الزمالك) - عبد العزيز البلعوطي (البنك الأهلي)

الدفاع: خالد صبحي (المصري) - محمد حمدي (بيراميدز) *إصابة بقطع في الرباط الصليبي* - أحمد عيد (الأهلي) - محمد ربيعة (زد) - محمد إسماعيل (الزمالك)

الوسط: أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) - محمد شحاتة (الزمالك) - مصطفى فتحي (بيراميدز) *إصابة بكسر في الترقوة* - أكرم توفيق (الشمال) - محمود عبد الحفيظ "زلاكة" (بيراميدز)

الهجوم: مصطفى محمد (نانت) - صلاح محسن (المصري) - ناصر منسي (الزمالك) - أسامة فيصل (البنك الأهلي)

وتعتبر قائمة حسام حسن التي أعلنها أولية إذ سيتم استبعاد لاعب فقط عقب مواجهة روسيا يوم 28 مايو الجاري وديا على استاد مصر بالعاصمة الإدارية.

بينما شهدت القائمة تواجد حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة وأقطاي عبد الله مهاجم إنبي.

ويتواجد منتخب مصر في المحموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزلندا.

وتأتي مواعيد مباريات المجموعة كالآتي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

نيوزلندا × مصر - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا