في الجول يكشف سبب غياب الونش عن الزمالك ضد سيراميكا

يغيب محمود حمدي "الونش" مدافع نادي الزمالك عن الفريق ضد سيراميكا كليوباترا.

ويلعب الزمالك مع سيراميكا كليوباترا بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج للدوري المصري.

تشكيل الزمالك شهد غياب الونش عن الزمالك، ليعوضه الشاب السيد أسامة. (طالع التشكيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمود حمدي "الونش" يعاني من إصابة في الركبة، وتم وضع برنامج علاجي مكثف له خلال آخر يومين.

والجهاز الفني رفض إشراكه ضد سيراميكا كليوباترا والمجازفة به لعدم اكتمال جاهزيته ومنعا لتفاقم الإصابة.

ويحتاج الزمالك لنقطة أمام سيراميكا كليوباترا من أجل التتويج بلقب الدوري للمرة الـ15 في تاريخه.