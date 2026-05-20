تشكيل الزمالك – السيد أسامة أساسي.. وفتوح بديل ضد سيراميكا كليوباترا

يبدأ السيد أسامة لاعب الوسط الشاب، كقلب دفاع للزمالك ضد سيراميكا كليوباترا، فيما يحرس محمد عواد المرمى.

أعلن معتمد جمال مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الختامية من الدوري المصري.

تشكيل الزمالك، شهد البدء بـ السيد أسامة اللاعب الشاب، كقلب دفاع في ظل غياب محمد إسماعيل للإصابة، وعدم اكتمال جاهزية محمود حمدي "الونش".

وسيبدأ السيد أسامة صاحب الـ20 عاما في يوم التتويج كاساسي لثالث مرة فقط في الدوري هذا الموسم ولكن في مركز غير معتاد عليه، فيما سيكون ظهوره مع الفريق هو الأول منذ مباراة سموحة في 11 فبراير الماضي.

من جهة أخرى، يستمر محمد عواد في حراسة المرمى في ظل إصابة مهدي سليمان، فيما يقود عدي الدباغ الهجوم.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: محمد إبراهيم – السيد أسامة – حسام عبد المجيد – محمود بنتايك.

الوسط: محمد شحاتة – محمد السيد – عبد الله السعيد.

الهجوم: جوان بيزيرا – عدي الدباغ – شيكو بانزا.

على دكة البدلاء، عاد عمرو ناصر لمقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: محمد صبحي، وأحمد فتوح، وأحمد عبد الرحيم " إيشو"، ويوسف وائل "فرنسي"، وأحمد ربيع، وآدم كايد، وأحمد شريف، وناصر منسي، وعمرو ناصر.

ويحتاج الزمالك لنقطة على الأقل في اللقاء للتتويج بلقب الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه.