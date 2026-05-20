بمشاركة منتخب مصر للناشئين.. سحب قرعة كأس العالم تحت 17 عاما يوم الخميس

الأربعاء، 20 مايو 2026 - 14:45

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين

تجرى مراسم سحب قرعة نهائيات كأس العالم تحت 17 عاما 2026 يوم الخميس في مدينة زيورخ السويسرية.

ومن المقرر إقامة كأس العالم للناشئين في قطر خلال الفترة من 19 نوفمبر حتى 13 ديسمبر المقبلين، بمشاركة 48 منتخبا.

بنهاية يوم الأربعاء ستتحدد 8 منتخبات إفريقية متأهلة للمونديال عبر بطولة أمم إفريقيا تحت 17 عاما المقامة حاليا بالمغرب، من بينهم منتخب مصر للناشئين.

وذلك بعد احتلال الفراعنة لوصافة المجموعة الأولى خلف المغرب.

ويكتمل عقد الفرق الإفريقية الـ10 بعدما يلعب ثالث المجموعة الأولى ضد ثالث المجموعة الثانية، وثالث المجموعة الثالثة أمام ثالث المجموعة الرابعة، ليتأهل الفائزان إلى كأس العالم.

وتواصل قطر استضافة البطولة للعام الثاني تواليا ضمن سلسلة من خمس نسخ متتالية تستضيفها حتى عام 2029.

بعدما سجلت نسخة 2025 حضورا تاريخيا باعتبارها أول بطولة لفيفا لفئة الناشئين تقام بمشاركة 48 منتخبا وفق النظام الجديد الموسع.

وستقام منافسات البطولة في ملاعب أكاديمية أسباير، مثل النسخة الماضية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.

وسيتم توزيع المنتخبات المتأهلة على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، إلى الدور الثاني الذي يقام بنظام خروج المغلوب بدءا من دور الـ 32.

ومن المقرر أن يستضيف استاد خليفة الدولي المباراة النهائية للبطولة، وهو الملعب الذي شهد تتويج المنتخب البرتغالي بلقب النسخة الماضية عقب فوزه على نظيره النمساوي بهدف دون رد، وسط حضور جماهيري كبير بلغ 38901 متفرج.

وتكتسب النسخة المقبلة أهمية خاصة، بالتزامن مع مرور 50 عاما على افتتاح استاد خليفة الدولي عام 1976.

