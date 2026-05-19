استبعاد ساوثامبتون من الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي.. وميدلسبره بدلا منه

الثلاثاء، 19 مايو 2026 - 21:08

كتب : FilGoal

ساوثامبتون أمام مدلسبره

قررت رابطة الدوري الإنجليزي استبعاد فريق ساوثامبتون من خوض مباراة الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي ضد هال سيتي، وذلك بسبب تهمة التجسس على تدريبات ميدلسبره.

وكان ساوثامبتون تغلب على ميدلسبره بهدف دون رد في مباراتي الذهاب والإياب لقبل نهائي المحلق.

ووجهت رابطة الدوري الإنجليزي تهمة التجسس لـ ساوثامبتون على تدريبات منافسه ميدلسبره.

وهي التهمة التي اعترف بها نادي ساوثامبتون.

كما اعترف ساوثامبتون بالتجسس على تدريبات أكسفورد يونايتد في ديسمبر 2025، وإبسويتش تاون في أبريل 2026.

كما قررت رابطة الدوري الإنجليزي أن يخوض ميدلسبره المباراة المؤهلة للدوري الإنجليزي ضد هال سيتي بدلا من ساوثامبتون.

بالإضافة إلى خصم 4 نقاط من رصيد ساوثامبتون في الموسم المقبل 2026-2027.

ويحق لنادي ساوثامبتون التقدم باستئناف على قرار الرابطة وفقا للوائح الدوري الإنجليزي في موعد أقصاه غدا الأربعاء الموافق 20 مايو.

وقد يطرأ أي تغيير إضافي على موعد المباراة المرتقبة يوم السبت بحسب نتيجة الاستئناف.

وكان كوفينتري وإبسويتش قد صعدا للدوري الممتاز بعد الحصول على المقعدين المباشرين.

