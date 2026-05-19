سكاي: ريال مدريد دفع بالفعل الشرط الجزائي في عقد مورينيو مع بنفيكا

كشفت شبكة سكاي سبورتس عن تفعيل ريال مدريد للشرط الجزائي في عقد جوزيه مورينيو وبنفيكا.

وأشارت عدة تقارير إلى أن ريال مدريد قد توصل بالفعل لاتفاق مع جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا لتدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

وفقا لسكاي فإن ريال مدريد دفع بالفعل الشرط الجزائي في عقد مورينيو مع بنفيكا مقابل 3 ملايين يورو، وأصبح من حقه التوقيع مع المدرب البرتغالي.

وأضافت التقارير أن مورينيو - 63 عامًا - سيوقع على عقد لمدة موسمين من الميرينجي.

ومن المنتظر أن يسافر مورينيو إلى مدريد بعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو السبت المقبل.

يذكر أن مورينيو قاد ريال مدريد في الفترة من 2010 إلى 2013، وحقق لقب الدوري الإسباني 2011-2012، وكأس إسبانيا 2010-2011، والسوبر الإسباني 2012.

قبل يومين، تحدث جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا عن مستقبله مع الفريق، في ظل ارتباط اسمه بتدريب ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وكان النادي البرتغالي قد قدم عرضا لمورينيو لتمديد عقده والذي يمتد للموسم المقبل.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي: "لا أعرف إن كنت سأستمر أم لا، عندما أعرف سأعلن ذلك، هناك إمكانية للبقاء بالفعل".

وأضاف "لدي عرض لتجديد عقدي من بنفيكا، وأقدره كثيرا، وهو الشيء الوحيد الملموس حاليا".

وتابع "لا يوجد أي تواصل مع ريال مدريد، لا يوجد عقد ولا مفاوضات مباشرة، لكن لا أحد غبي ويعرف ما يدور".

وشدد "بنفيكا لم يقصر معي، لدينا اتفاق واضح، وعقدي مستمر، ولدي الحرية في اتخاذ القرار".

وكشف مورينيو "في الوقت الحالي، أنا متأكد بنسبة 99% أنني سأبقى مع بنفيكا، لأن لدي عقدا وعرضا لم أطلع عليه بعد، لكن وكيل أعمال أبلغني أنه عرض ممتاز".

وتابع "أما من جانب ريال مدريد، فلا يوجد لدي أي شيء حتى الآن، ولكن كما أكرر دائما، لا أحد منا ساذج، فكل ما يجري حاليا هو محادثات بين وكيل أعمالي وريال مدريد".

ويتعين التوصل إلى اتفاق مع بنفيكا، الذي يرتبط معه مورينيو بعقد يمتد حتى صيف 2027. ولا يُتوقع حدوث مشاكل في هذا الجانب، كما أن لديه بند في عقده يسمح له بفسخ عقده مع الفريق البرتغالي الصيف المقبل.