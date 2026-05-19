سكاي: ريال مدريد دفع بالفعل الشرط الجزائي في عقد مورينيو مع بنفيكا

الثلاثاء، 19 مايو 2026 - 20:50

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

كشفت شبكة سكاي سبورتس عن تفعيل ريال مدريد للشرط الجزائي في عقد جوزيه مورينيو وبنفيكا.

وأشارت عدة تقارير إلى أن ريال مدريد قد توصل بالفعل لاتفاق مع جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا لتدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

وفقا لسكاي فإن ريال مدريد دفع بالفعل الشرط الجزائي في عقد مورينيو مع بنفيكا مقابل 3 ملايين يورو، وأصبح من حقه التوقيع مع المدرب البرتغالي.

أخبار متعلقة:
تقرير: مورينيو يرغب في التعاقد مع راشفورد لتدعيم ريال مدريد رومانو: تمت.. مورينيو يعود إلى ريال مدريد مورينيو: مستمر مع بنفيكا بنسبة 99%.. والجميع يعلم ما يجري حاليا ذا أثليتك: بيريز سيجتمع مع مورينيو خلال أسبوع لحسم عودته لـ ريال مدريد

وأضافت التقارير أن مورينيو - 63 عامًا - سيوقع على عقد لمدة موسمين من الميرينجي.

ومن المنتظر أن يسافر مورينيو إلى مدريد بعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو السبت المقبل.

يذكر أن مورينيو قاد ريال مدريد في الفترة من 2010 إلى 2013، وحقق لقب الدوري الإسباني 2011-2012، وكأس إسبانيا 2010-2011، والسوبر الإسباني 2012.

قبل يومين، تحدث جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا عن مستقبله مع الفريق، في ظل ارتباط اسمه بتدريب ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وكان النادي البرتغالي قد قدم عرضا لمورينيو لتمديد عقده والذي يمتد للموسم المقبل.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي: "لا أعرف إن كنت سأستمر أم لا، عندما أعرف سأعلن ذلك، هناك إمكانية للبقاء بالفعل".

وأضاف "لدي عرض لتجديد عقدي من بنفيكا، وأقدره كثيرا، وهو الشيء الوحيد الملموس حاليا".

وتابع "لا يوجد أي تواصل مع ريال مدريد، لا يوجد عقد ولا مفاوضات مباشرة، لكن لا أحد غبي ويعرف ما يدور".

وشدد "بنفيكا لم يقصر معي، لدينا اتفاق واضح، وعقدي مستمر، ولدي الحرية في اتخاذ القرار".

وكشف مورينيو "في الوقت الحالي، أنا متأكد بنسبة 99% أنني سأبقى مع بنفيكا، لأن لدي عقدا وعرضا لم أطلع عليه بعد، لكن وكيل أعمال أبلغني أنه عرض ممتاز".

وتابع "أما من جانب ريال مدريد، فلا يوجد لدي أي شيء حتى الآن، ولكن كما أكرر دائما، لا أحد منا ساذج، فكل ما يجري حاليا هو محادثات بين وكيل أعمالي وريال مدريد".

ويتعين التوصل إلى اتفاق مع بنفيكا، الذي يرتبط معه مورينيو بعقد يمتد حتى صيف 2027. ولا يُتوقع حدوث مشاكل في هذا الجانب، كما أن لديه بند في عقده يسمح له بفسخ عقده مع الفريق البرتغالي الصيف المقبل.

ريال مدريد بنفيكا جوزيه مورينيو
نرشح لكم
إنريكي ريكيلمي يكشف سبب ترشحه لرئاسة ريال مدريد طرد قلب المباراة.. حمزة عبد الكريم يشارك في خسارة برشلونة "الكلاسيكو الصغير" برباعية الانتخابات قد تعقد تدريب مورينيو لـ ريال مدريد فليك: مورينيو؟ سيكون مدرب الخصم.. وأنا جاهز للجميع انتهت كأس الأبطال - برشلونة (1)-(4) ريال مدريد.. نهاية المباراة "عشت تجارب لم أتخيلها".. أزبيليكويتا يعلن اعتزال كرة القدم مواعيد مباريات السبت 23 مايو - الاتحاد ضد الإسماعيلي.. وختام الدوري الإسباني "سيظل هذا النادي منزله".. ريال مدريد يعلن رحيل ألابا
أخر الأخبار
الرياضية: أحمد حجازي يغادر نيوم هذا الصيف 2 دقيقة | سعودي في الجول
كرة سلة - موعد مباراة الأهلي ضد تايجرز في نصف نهائي الدوري الإفريقي 2 دقيقة | رياضات أخرى
كونتي يعلن رحيله عن نابولي 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
مستقبل إنزاجي مع الهلال على المحك 22 دقيقة | سعودي في الجول
"الأمور مطمئنة".. شبكة TyC تكشف تفاصيل إصابة ميسي قبل أيام من كأس العالم 25 دقيقة | في المونديال
الرياضية: اتحاد جدة يتجه لعدم التجديد لـ فابينيو 30 دقيقة | سعودي في الجول
حسين عبد اللطيف: تواجد مصر في المربع الذهبي ببطولة إفريقيا للناشئين أمر طبيعي 51 دقيقة | منتخب مصر
مباراة الـ 10 أهداف وإصابة ميسي.. سواريز يسجل هاتريك في فوز إنتر ميامي على فيلادلفيا ساعة | أمريكا
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حمزة وأقطاي ضمن 27 لاعبا لـ كأس العالم.. وغياب مصطفى محمد 2 خبر في الجول - توروب تراجع عن اتفاقه مع الأهلي.. وموقف النادي 3 سيراميكا لـ في الجول: هذه تحركاتنا من أجل جماهير الزمالك فأين إدارتهم؟ يكتفون بالبيانات 4 انتهى حسم الدوري - الزمالك (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة والأبيض بطلا للدوري
/articles/529455/سكاي-ريال-مدريد-دفع-بالفعل-الشرط-الجزائي-في-عقد-مورينيو-مع-بنفيكا