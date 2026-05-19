رئيس اتحاد العاصمة: استاد القاهرة يمثل ضغطا بسبب الجماهير.. وهذه حقيقة عروض خالدي

أشاد بلال نويوة رئيس نادي اتحاد العاصمة بالحضور الجماهيري في استاد القاهرة خلال مواجهة الزمالك بنهائي الكونفدرالية.

وخسر الزمالك لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وذلك أمام اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح في استاد القاهرة.

وتغلب اتحاد العاصمة على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 8-7، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

وقال بلال نويوة عبر قناة مودرن: "الحمد لله على تتويج اتحاد العاصمة بلقب الكونفدرالية في نهائي بين شعبين وفريقين وحضارتين ودولتين شقيقتين كبيرتين، وكل الأمور سارت بشكل جيد وأشكر الشعب المصري على حفاوة الاستقبال في بلدنا الثاني".

وشدد "مواجهة الزمالك كانت رائعة من الناحية الخططية والبدنية، والغلبة كانت لفريقنا، نحن فريق جيد وأتمنى أن نحقق الأفضل في المواسم المقبلة".

وكشف نويوة "توقعت بداية الزمالك القوية والتسجيل المبكر، لأن استاد القاهرة يمثل ضغطا إضافيا، وجماهير الزمالك ما شاء الله كانت نقطة قوة إضافية للفريق، وعلى شكل شخصي أول مرة أتواجد في استاد القاهرة ورأيت ضغطا كبيرا".

وتابع "كانت هناك مناقشات عقب المباراة بيني وبين مسؤولين في الزمالك وهنأوني على الفوز وشكرتهم على حسن الاستقبال وشعرت كأنني في ملعب 5 جويلية رغم تواجدي بالقاهرة".

وأضاف نويوة "بالتأكيد تم رصد مكافآت إضافية للاعبين بعد التتويج بلقب الكونفدرالية، ومباراة النهائي دائما لها طعم آخر واللاعبون كانوا رجالا وشرفوا الكرة الجزائرية".

وواصل "كل لاعبي اتحاد العاصمة يمتلكون عروضا، ولم يصلنا أي عروض رسمية من مصر لضم أحمد خالدي لكن استمع لوجود اهتمام".

واختتم نويوة تصريحاته "نطمح في التتويج بالسوبر الإفريقي بغض النظر عن الفريق الذي سنواجهه من صنداونز أو الجيش الملكي".

وحسمت ركلات الترجيح ثاني ألقاب الفريق الجزائري في الكونفدرالية بعد نسخة 2023 بنتيجة 8-7.

ولأول مرة يخسر الزمالك نهائي قاري بركلات الترجيح بعد 7 محاولات ناجحة سابقة بنسبة 100%.

وحقق السنغالي لامين ندياي اللقب الرابع القاري له بعد دوري أبطال إفريقيا ولقبين للسوبر القاري.

وخسر معتمد جمال فرصة الانضمام لمجموعة تاريخية من المدربين المصريين الذين حققوا اللقب القاري للزمالك أو الأندية المصرية.

وسيخوض الفريق الجزائري السوبر الإفريقي للموسم المقبل في انتظار الفائز من مباراة صنداونز الجنوب إفريقي والجيش الملكي المغربي.