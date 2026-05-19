ليفربول يعلن قميصه الجديد لموسم 2026-2027

الثلاثاء، 19 مايو 2026 - 11:29

كتب : FilGoal

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن قميصه للموسم الجديد 2026-2027 والمقدم من شركة أديداس.

وأشار ليفربول إلى أن القميص مستوحى من قميص الفريق الكلاسيكي لعام 1989-1990.

Photography of Alexander Isak and Virgil van Dijk wearing the 2026/27 Liverpool FC home shirt.

لم يظهر محمد صلاح في دعاية ليفربول للقميص والذي نشره النادي عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يغادر الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ويرتدي ليفربول قمصان أديداس للموسم الثاني على التوالي.

ومن المنتظر أن يرتدي فريق ليفربول القميص الجديد في مباراته الأخيرة على أرضه هذا الموسم بالدوري الإنجليزي كما جرت العادة.

المباراة ستكون ضد برينتفورد يوم الأحد، وستكون الوداعية لصلاح.

فقد أعلن نادي ليفربول تجهيز لوحات جماهيرية في ملعب أنفيلد خلال مباراة برينتفورد الأحد المقبل لتوديع محمد صلاح وأندي روبرتسون.

ويرحل الثنائي عقب نهاية هذا الموسم بعد 9 سنوات مليئة بالألقاب والإنجازات.

وأوضح النادي عبر موقعه أنه سيتم عرض لوحات جماهيرية في ملعب أنفيلد يوم الأحد للاحتفاء بالثنائي قبل رحيله.

ويُعد اللاعبان من أبرز أساطير وركائز نجاحات ليفربول خلال السنوات التسع الماضية، ومن المقرر أن يغادرا النادي في نهاية الموسم الحالي.

وتُعد مباراة الأحد في الدوري الإنجليزي أمام برينتفورد هي الأخيرة لهما بقميص ليفربول، حيث تم التخطيط لتوديع خاص لهما من خلال عروض جماهيرية داخل الملعب.

ومن المقرر أن تساعد مجموعة من المتطوعون في تجهيز هذه اللوحات صباح يوم السبت.

سيقود جمهور مدرج الكوب تكريم محمد صلاح.

بينما سيكرم أندي روبرتسون في مدرج السير كيني دالجليش السفلي.

على أن تُعرض اللوحات قبل انطلاق المباراة.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه التاسع والأخير بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 440 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 257 هدفا وصنع 119 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

