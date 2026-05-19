قائمة البرازيل - تواجد نيمار.. وخروج جواو بيدرو من اختيارات أنشيلوتي لـ كأس العالم

الثلاثاء، 19 مايو 2026 - 00:20

كتب : FilGoal

نيمار - البرازيل

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب منتخ البرازيل تشكيل فريقه الذي سيخوض نهائيات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب البرازيل للمشاركة في كأس العالم 2026 والذي سيقام في أمريكا والمكسيك وكندا.

وتشهد القائمة النهائية تواجد نيمار دا سيلفا، بينما غاب جواو بيدرو لاعب تشيلسي.

أخبار متعلقة:
أنشيلوتي يقود البرازيل حتى 2030 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تفاصيل رحلة منتخب مصر لمواجهة البرازيل ثم المعسكر رومانو: نيمار في القائمة الأولية لمنتخب البرازيل في كأس العالم جيسوس: كنت قريبا من تدريب السعودية أو البرازيل ولكن

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي بالتالي:

الحراس: أليسون بيكر (ليفربول) - إيدرسون (فنربخشة) - ويفرتون (جريميو).

الدفاع: أليكس ساندرو (فلامينجو) - بريمير (يوفنتوس) - دانيلو (فلامنجو) - دوجلاس سانتوس (زينيت) - باولو هينريكي (فاسكو دي جاما) - إيبانيز (أهلي جدة) - ليو بيريرا (فلامينجو) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان) - ويسلي (روما).

الوسط: برونو جيماريش (نيوكاسل) - كاسيميرو (مانشستر يونايتد) - دانيلو (بوتافوجو) - فابينيو (اتحاد جدة) - لوكاس باكيتا (فلامنجو).

الهجوم: إندريك (أولمبيك ليون) - جابرييل مارتينيلي (أرسنال) - إجور تياجو (برينتفورد) - لويز هنريكي (زينيت) - ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون) - نيمار (سانتوس) - رافينيا (برشلونة) - رايان (بورنموث) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة منتخب مصر في المباريات التحضيرية لكأس العالم في نهاية شهر مايو استعدادا للمونديال.

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة التي تضم كل من "المغرب، هايتي، اسكتلندا".

البرازيل نيمار كأس العالم 2026 كارلو أنشيلوتي
نرشح لكم
بداية من 2030.. بانيني تفقد حقوق كأس العالم قائمة تركيا - جولر ويلديز في الاختيارات الأولية لـ كأس العالم قائمة كوراساو – لاعب مانشستر يونايتد السابق على رأس الاختيارات لـ كأس العالم قائمة كرواتيا – مودريتش وبريسيتش على رأس الاختيارات الأولية لـ كأس العالم قائمة النمسا - ألابا ولايمر في الاختيارات النهائية لـ النمسا بكأس العالم قائمة الكونغو – ماييلي وويسا على رأس الهجوم لكأس العالم سياتل وفانكوفر.. الفراعنة يركضون فوق جراح التاريخ في المونديال قائمة كاب فيردي - استبعاد كامويش من كأس العالم.. وتواجد مينديش وسيميدو
أخر الأخبار
شد وجذب ومفاوضات معقدة.. أحداث تجديد عقد صلاح مع ليفربول مرتين 3 ساعة | الكرة الأوروبية
بداية من 2030.. بانيني تفقد حقوق كأس العالم 4 ساعة | في المونديال
قائمة البرازيل - تواجد نيمار.. وخروج جواو بيدرو من اختيارات أنشيلوتي لـ كأس العالم 4 ساعة | في المونديال
روني يهاجم صلاح: لو كنت مكان سلوت لما أشركته في آخر مباراة مع ليفربول 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
خطوة على اللقب.. أرسنال يفوز على بيرنلي 4 ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف قائمة الأهلي أمام المصري.. و6 غيابات في الأحمر 5 ساعة | الدوري المصري
عكس تصريحاته.. ديلي ميل: جوارديولا سيرحل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
عبد العال: تاريخي لم يسمح لي بالاستمرار مع غزل المحلة 5 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 "انتبهوا".. رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام الهلال
/articles/529395/قائمة-البرازيل-تواجد-نيمار-وخروج-جواو-بيدرو-من-اختيارات-أنشيلوتي-لـ-كأس-العالم