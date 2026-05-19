روني يهاجم صلاح: لو كنت مكان سلوت لما أشركته في آخر مباراة مع ليفربول

وجه واين روني انتقادات حادة إلى محمد صلاح بعد تصريحاته الأخيرة بشأن أسلوب لعب ليفربول تحت قيادة أرني سلوت، معتبرا أن النجم المصري وضع المدرب الهولندي في موقف صعب قبل نهاية الموسم.

وكان صلاح قد أثار الجدل عقب خسارة ليفربول أمام أستون فيلا بنتيجة 4-2، بعدما نشر رسالة عبر حسابه على منصة "إكس" أشار فيها إلى رغبته في عودة الفريق للعب بأسلوب "الهجوم المعدني"، في إشارة واضحة إلى طريقة يورجن كلوب السابقة.

وتأتي تصريحات صلاح بعد فترة من التوتر بينه وبين سلوت خلال الموسم الحالي، خاصة بعدما جلس على مقاعد البدلاء في 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي خلال ديسمبر الماضي.

ورغم تحسن العلاقة بين الطرفين عقب عودة اللاعب من كأس أمم إفريقيا واستعادته لمكانه الأساسي، فإن إصابة عضلية أخيرة أعادت الجدل من جديد حول وضعه داخل الفريق.

وقال روني في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "أشعر بالحزن بسبب الطريقة التي تنتهي بها مسيرة محمد صلاح في ليفربول، بعدما قدمه وحققه مع النادي".

وأضاف: "ليس من المقبول أن يخرج ويوجه ضربة جديدة إلى أرني سلوت. عندما يتحدث عن كرة القدم الهجومية، فهو يقصد أنه يريد العودة لأسلوب يورجن كلوب".

وتابع: "في رأيي، محمد صلاح لم يعد قادرا على لعب هذا النوع من الكرة بسبب عامل السن وانخفاض قدرته البدنية على اللعب بنفس النسق العالي".

وواصل أسطورة مانشستر يونايتد: "لو كنت مكان أرني سلوت، لما سمحت له بالتواجد حتى داخل الملعب في المباراة الأخيرة".

واستشهد روني بتجربته الشخصية مع السير أليكس فيرجسون قائلا: "حدث خلاف بيني وبين فيرجسون، وفي آخر مباراة له في أولد ترافورد استبعدني من القائمة تماما بسبب ذلك".

واعتبر روني أن تصريحات صلاح تسببت في أزمة داخل غرفة الملابس، مضيفا: "صلاح ألقى قنبلة ثم غادر، وكأنه يقول إنه لا يثق في أرني سلوت، كما وضع زملاءه الذين سيبقون الموسم المقبل في موقف محرج".

وكان صلاح قد أعلن في مارس الماضي رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم، منهيا رحلة استمرت 9 سنوات داخل أنفيلد، بينما ينتظر أن تكون مواجهة برينتفورد المقبلة هي الأخيرة له بقميص الريدز.

وشهد موسم ليفربول الحالي تراجعا كبيرا تحت قيادة سلوت، بعدما فشل الفريق في المنافسة على البطولات رغم الإنفاق الضخم خلال الموسم.

وتلقى الفريق 19 هزيمة في مختلف المسابقات، كما استقبل 52 هدفا في الدوري الإنجليزي، وهو أسوأ رقم دفاعي للنادي في موسم مكون من 38 مباراة، مع تبقي لقاء واحد فقط على النهاية.

ورغم الانتقادات الكبيرة الموجهة إلى سلوت، ترى جماهير ليفربول أن خروج التصريحات بهذه الطريقة من أحد قادة الفريق تسبب في إفساد الأجواء المحيطة بوداع صلاح، وخلق حالة من التوتر داخل النادي قبل نهاية الموسم.

