هامبورج يعلن التفاوض مع توتنام لضم مدافعه

أكد نادي هامبورج الألماني عزمه فتح باب المفاوضات مع توتنام هوتسبير الإنجليزي بشأن مستقبل المدافع الكرواتي الشاب لوكا فوسكوفيتش.

وكان فوسكوفيتش قد انضم إلى توتنام في صيف 2025 مقابل نحو 12 مليون جنيه إسترليني، قبل أن يخرج مباشرة على سبيل الإعارة إلى هامبورج بحثا عن فرصة للمشاركة باستمرار.

وقدم المدافع البالغ من العمر 19 عاما موسما مميزا في الدوري الألماني، إذ شارك في 28 مباراة وسجل 6 أهداف، في رقم لافت للاعب بمركز قلب الدفاع.

وأعرب هامبورج عن رغبته في الاحتفاظ باللاعب لموسم إضافي، خاصة بعدما أبدى فوسكوفيتش نفسه رغبته في الاستمرار داخل النادي الألماني.

لكن توتنام لا ينوي التسرع في اتخاذ القرار، خصوصا في ظل معركة الفريق المستمرة لتأمين البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلاوس كوستا المدير الرياضي لهامبورج: "نود أن نشكر جميع اللاعبين المعارين على التزامهم وعطاءهم مع الفريق هذا الموسم".

وأضاف: "فابيو فييرا ولوكا فوسكوفيتش كانا من أبرز عناصر الفريق، وسنعقد محادثات مع جميع الأطراف خلال الأيام المقبلة بشأن مستقبلهم".

وبحسب التقارير، لا يوجد حتى الآن اتفاق رسمي بين هامبورج وتوتنام لتمديد الإعارة، لكن المفاوضات ستبدأ قريبا.

وقدم فوسكوفيتش مستويات جذبت اهتمام عدة أندية أوروبية كبرى، على رأسها ليفربول، الذي يبحث عن تدعيم دفاعي طويل الأمد في ظل احتمالية رحيل جو جوميز وتقدم فيرجيل فان دايك في العمر.

كما ارتبط اسم اللاعب بأندية مثل بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد وتشيلسي، بالإضافة إلى برشلونة، الذي يعتقد أن عرضا بقيمة 52 مليون جنيه إسترليني قد يدفع توتنام للتفكير في البيع.