تقرير: صراع بين يونايتد وليفربول على مهاجم دورتموند

دخل مانشستر يونايتد في صراع قوي مع ليفربول من أجل التعاقد مع الألماني كريم أديمي جناح بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم أديمي إلى دورتموند في صيف 2022، ونجح منذ ذلك الحين في تسجيل 36 هدفا وصناعة 25 خلال 146 مباراة بمختلف المسابقات.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 24 عاما 28 مباراة في الدوري الألماني هذا الموسم، بدأ منها 15 مواجهة أساسيا، وسجل 7 أهداف بجانب 4 تمريرات حاسمة.

وبحسب تقرير نشره موقع "تيم توك"، فإن دورتموند منفتح على بيع اللاعب هذا الصيف، خاصة مع تعثر مفاوضات تجديد عقده الحالي الممتد حتى 2027.

وأوضح التقرير أن النادي الألماني قد يوافق على رحيل اللاعب مقابل نحو 61 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم تعتبره عدة أندية إنجليزية مناسبا في سوق الانتقالات الحالية.

ويعد مانشستر يونايتد من أبرز المهتمين بالتعاقد مع أديمي، إذ ترى إدارة النادي أن اللاعب يمثل أولوية لتدعيم الخط الأمامي قبل انطلاق موسم 2026-2027.

كما يراقب تشيلسي الموقف عن قرب، في الوقت الذي يجهز فيه ليفربول لإعادة بناء هجومية واسعة، خاصة مع اقتراب رحيل محمد صلاح عن ملعب أنفيلد.

ولا يقتصر الاهتمام بأديمي على أندية إنجلترا فقط، إذ ارتبط اسمه أيضا بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، لكن التقارير تشير إلى أن اللاعب يفضل خوض تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمتاز أديمي بسرعته الكبيرة وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، سواء كجناح أيمن أو كمهاجم متأخر، وهو ما يجعله خيارا جذابا للأندية الباحثة عن حلول هجومية متعددة.

ورغم الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها الدولي الألماني، يبقى السؤال مطروحا حول مدى جدوى دفع أكثر من 60 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع لاعب لم يحسم مستقبله التعاقدي حتى الآن.