تقرير: صراع بين يونايتد وليفربول على مهاجم دورتموند

الإثنين، 18 مايو 2026 - 22:55

كتب : FilGoal

كريم أديمي - بوروسيا دورتموند - ريال مدريد

دخل مانشستر يونايتد في صراع قوي مع ليفربول من أجل التعاقد مع الألماني كريم أديمي جناح بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم أديمي إلى دورتموند في صيف 2022، ونجح منذ ذلك الحين في تسجيل 36 هدفا وصناعة 25 خلال 146 مباراة بمختلف المسابقات.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 24 عاما 28 مباراة في الدوري الألماني هذا الموسم، بدأ منها 15 مواجهة أساسيا، وسجل 7 أهداف بجانب 4 تمريرات حاسمة.

أخبار متعلقة:
قائمة تركيا - جولر ويلديز في الاختيارات الأولية لـ كأس العالم

وبحسب تقرير نشره موقع "تيم توك"، فإن دورتموند منفتح على بيع اللاعب هذا الصيف، خاصة مع تعثر مفاوضات تجديد عقده الحالي الممتد حتى 2027.

وأوضح التقرير أن النادي الألماني قد يوافق على رحيل اللاعب مقابل نحو 61 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم تعتبره عدة أندية إنجليزية مناسبا في سوق الانتقالات الحالية.

ويعد مانشستر يونايتد من أبرز المهتمين بالتعاقد مع أديمي، إذ ترى إدارة النادي أن اللاعب يمثل أولوية لتدعيم الخط الأمامي قبل انطلاق موسم 2026-2027.

كما يراقب تشيلسي الموقف عن قرب، في الوقت الذي يجهز فيه ليفربول لإعادة بناء هجومية واسعة، خاصة مع اقتراب رحيل محمد صلاح عن ملعب أنفيلد.

ولا يقتصر الاهتمام بأديمي على أندية إنجلترا فقط، إذ ارتبط اسمه أيضا بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، لكن التقارير تشير إلى أن اللاعب يفضل خوض تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمتاز أديمي بسرعته الكبيرة وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، سواء كجناح أيمن أو كمهاجم متأخر، وهو ما يجعله خيارا جذابا للأندية الباحثة عن حلول هجومية متعددة.

ورغم الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها الدولي الألماني، يبقى السؤال مطروحا حول مدى جدوى دفع أكثر من 60 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع لاعب لم يحسم مستقبله التعاقدي حتى الآن.

كريم أديمي مانشستر يونايتد ليفربول
نرشح لكم
عكس تصريحاته.. ديلي ميل: جوارديولا سيرحل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم هامبورج يعلن التفاوض مع توتنام لضم مدافعه انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(0) بيرنلي.. الدوري يقترب السر في تفكك الثلاثي.. كيف تحول صلاح من ماكينة أهداف إلى صانع ألعاب أفضل تشكيل أرسنال – هافرتز يقود الهجوم أمام بيرنلي.. وجيوكيريس على الدكة رحلة الملك (3) – من الشك إلى الهيمنة.. كيف أعاد محمد صلاح كتابة موسمه الثالث مع ليفربول جوارديولا: علينا إسقاط بورنموث أولا قبل التفكير في الجولة الختامية ليفربول يعلن تفاصيل تكريم صلاح في أنفيلد
أخر الأخبار
في الجول يكشف قائمة الأهلي أمام المصري.. و6 غيابات في الأحمر 20 دقيقة | الدوري المصري
عكس تصريحاته.. ديلي ميل: جوارديولا سيرحل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عبد العال: تاريخي لم يسمح لي بالاستمرار مع غزل المحلة 37 دقيقة | الدوري المصري
والد أشرف داري: لديه عروض أوروبية وخليجية.. ونحترم تعاقدنا مع الأهلي 37 دقيقة | الدوري المصري
رئيس غزل المحلة: فكرنا في التعاقد مع الجمل.. وخطاب قبل التحدي 55 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – توروب لا يزال في المستشفى ومحاولات لعلاجه للحاق بمعسكر الأهلي ساعة | الدوري المصري
تقرير: مورينيو يرغب في التعاقد مع راشفورد لتدعيم ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
هامبورج يعلن التفاوض مع توتنام لضم مدافعه ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 "انتبهوا".. رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام الهلال
/articles/529384/تقرير-صراع-بين-يونايتد-وليفربول-على-مهاجم-دورتموند